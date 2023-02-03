鼻鼾｜5成打鼾者伴隨睡眠窒息症 每週打鼾超過這個次數要留意

別再以為打鼾就睡得很熟、很好的象徵。醫師提醒，每周打鼾超過3晚，是呼吸暫停或呼吸中止的警訊，若長期睡眠呼吸不順恐造成身體缺氧，引發發炎、中風等心血管疾病，嚴重恐還有猝死風險。



男性比女性更容易有打鼾問題

台灣星采牙醫診所院長傅筱芸解釋，台灣約有4到5成的民眾在睡覺時會打鼾，除了影響自身睡眠品質外，枕邊人或家人也會連帶受苦受累。打鼾的原因是呼吸氣流經過比較狹窄的氣道時，上呼吸道的軟顎、懸雍垂或舌頭往下掉，壓迫到氣管通道，以致呼吸受到阻礙才會發出聲響。

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一般來說，男性打鼾的機會比女性大，但更年期卻會減少黃體激素和雌激素這2種荷爾蒙的生成，在缺少荷爾蒙保護後，女性停經後打鼾的情況便會增加。另外，打鼾也常會跟肥胖、鼻塞、抽煙飲酒、年紀增長肌肉張力減少或本身器官構造異常等有關。

每週超過3晚 持續打鼾要留意

傅筱芸進一步解釋，打鼾是身體的警訊與疾病症狀，若每周超過3個晚上都有打鼾問題要特別留意。多數民眾可能會覺得打鼾無傷大雅，但持續打鼾伴隨而來的是呼吸暫停或呼吸中止的危險。

據統計，打鼾患者中有將近5成以上伴隨「睡眠窒息症」，可能會造成身體長期缺氧，引發血管發炎，進而導致高血壓、心律不整、中風等心血管疾病。此外，呼吸中止症也會打斷睡眠以致睡不飽、身體發炎、白天容易嗜睡、注意力不集中等問題，且嚴重還有猝死的風險。

治療打鼾從改變生活型態開始

目前打鼾的治療方式有很多種，除了改變生活型態（避免酒精、抽煙、肌肉鬆弛劑以及安眠藥等會加重打鼾的作用物）、睡姿習慣（由仰臥改為側臥，可以減輕呼吸道阻塞）等，也有不少患者會選擇配戴睡眠呼吸器、止鼾牙套入睡或手術治療。目前普遍治療打鼾的效果可達6到9成，對輕中度睡眠窒息症有一定效果，但是無法根除病因，只能改善症狀，且不適用於嚴重睡眠窒息症，因此有嚴重的睡眠窒息症，務必要尋求專業協助。

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長期睡眠不足會加速老化

傅筱芸提醒，長期睡眠不足會加速老化，進而引發抑鬱症，使得體力、精神狀況大受影響，若有鼾聲如雷、聲響影響伴侶關係或睡眠品質、淺眠多夢且睡不好、睡覺時會被嗆到，呼吸不太順暢、起床時感到口乾舌燥、喉嚨痛、白天精神無法集中，容易感到疲憊、夜尿頻率增加等狀況出現，應提高警覺並及早尋求專業醫師的協助，以改善生活品質、遠離疾病風險。

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