ERROR暑期自作業｜４子公開體檢 阿Dee成首位幕前檢查前列腺男星

近日ViuTV綜藝節目《全星暑假─ERROR暑期自作業》播出第１集，在節目中 ERROR４子梁業（肥仔）﹑何啟華（阿Dee）﹑193（郭嘉駿）和吳保錡以校服造型接受身體檢查，測試項目包括肝臟﹑腎臟﹑心律及前列腺等，阿Dee更要在幕前接受前列腺檢查。究竟男士何時需要做前列腺檢查？前列腺檢查又是如何進行？



《全星暑假─ERROR暑期自作業》的第１集於上周五播出，在節目中４子被節目組帶去進行身體檢查，以證明健康情況足以拍攝節目，體檢過程更被拍攝下來，公開在觀眾面前。

+ 1

４子首先需要接受上腹超聲波掃描，以檢查肝臟及腎臟。其中身形較為肥胖的肥仔最為擔心自己的健康問題，不過在檢查後醫生亦表示並無大礙。之後他們又進行了跑步測試用作檢查心律，４人亦都達到合格標準。在兩輪測試後醫生公布結果，４子健康都大致正常，惟肥仔及阿Dee的 BMI 指數離合格仍差一點，而193在壞膽固醇方面亦差一點，只有保錡的身體狀況通過所有測試。

阿Dee幕前檢查前列腺

醫生檢查後證實阿Dee前列腺健康（圖片來源：Viu TV 節目截圖）

在節目的最後，節目組更安排了一個名額接受前列腺檢查，醫生先為４子解釋前列腺的功能，然後４子就決定派出檢驗精子數目中最低的阿Dee接受檢查，幸好最終亦得出前列腺健康的結果。

於2023年7月21日至8月31日期間， 購買身體檢查及疫苗產品消費滿$500，即送$100百佳超市禮券，禮品數量有限，送完即止，點擊了解詳情。

於2023年7月21日至8月31日期間， 購買身體檢查及疫苗產品消費滿$500，即送$100百佳超市禮券，禮品數量有限，送完即止，

Life Young Health 壹森健康—男士星級檢查（男士適用）64項 $2470

項目包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、貧血、痛風、骨骼及肌肉、尿液常規

中環專科體檢中心—皇牌優越男士檢查計劃 $2600

項目包括：1項腫瘤指標、2項x-ray、1項超聲波、身體體質指標、紅血球型態、心臟檢查、血管健康評估 、血液檢查、血脂、血糖、肝功能、腎功能 、泌尿情況、痛風

香港男性前列腺問題普遍

前列腺疾病在香港男性身上十分普遍，根據醫管局資料，在50歲以上的男性約有一半會出現前列腺肥大的情況，而80歲以上男士的前列腺，接近９成在顯微鏡下有明顯增生的變化，當中更有近一半人在臨床上會出現小便阻塞的徵狀。除此之外，前列腺癌的發病率及死亡數更加是本港男性十大癌症中名列前茅。由此可見，定期進行前列腺檢查，對男性健康猶為重要。

相關文章：前列腺肥大｜老翁怕出門尿頻失禁 原來膀胱已過勞 嚴重或需洗腎👇👇👇

+ 10

前列腺的功能是什麼？

前列腺是男性生殖系統中的一個器官，位於膀胱下方和直腸前方。前列腺的主要功能是分泌液體，幫助維持精液的正常運作。以下是前列腺的主要功用：

1. 分泌前列腺液體：前列腺分泌的前列腺液體占精液的一部份，其主要成份是鋅離子、精蛋白酶、前列腺抗原、磷脂醯肌醇等，可以提高精液的黏滯度，有利於精子在生殖道內的運動和存活。



2. 改善精液的運動能力：前列腺液體中的鋅離子和精蛋白酶可以改善精子的運動能力，有利於精子達到卵子並受精。



3. 維持男性生殖系統的正常運作：前列腺液體中的成份還可以抑制細菌的生長，有利於保持生殖系統的健康和正常運作。



4. 分泌前列腺素：前列腺素是一種生理活性物質，可以影響尿道和生殖系統的收縮和舒張，有助於維持生殖系統的正常功能。



前列腺檢查如何進行？

前列腺檢查可以通過數種方式進行，包括：

1. 直腸檢查：這是最常用的前列腺檢查方法。醫生會戴上手套，塗上潤滑劑後，通過直腸進入，輕輕觸摸前列腺，檢查前列腺的大小、形狀、硬度等情況，並採集前列腺液進行化驗。



2. 血液檢查：醫生通過血液檢查前列腺特定抗原（PSA），這是一種前列腺細胞釋放的蛋白質。PSA水平異常可能表明前列腺癌等問題。



3. 尿液檢查：這種檢查通常是用來排除尿路感染等情況，進行尿液分析可以檢測是否存在細菌感染等異常。



4. 超聲波檢查：這種檢查可以通過超聲波來觀察前列腺的大小、形狀和結構，檢查是否存在異常。



5. 磁共振成像（MRI）檢查：這種檢查可以提供比超聲波更詳細的圖像，幫助醫生更好地評估前列腺的狀態。



同場加映：保養前列腺必吃3大營養素（按圖看清👇）

+ 5