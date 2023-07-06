消費券2023｜二千蚊內健康檢查ｘ美容療程優惠合集—最平$300有找

2023新一輪的消費券將於本月16日派發，不少商家均推出精選優惠，除了吃喝玩樂，不妨將消費券運用得更有意義！身體還是美容方面的護理及檢查都是對身心健康更長遠的投資，所以小編為大家盤點了01網購商家推出各項二千蚊內健康檢查以及醫美療程產品，當中更有低至一折的限時優惠！



香港人常見的三大都市病！

糖尿病：當胰臟分泌的胰島素不足或無法發揮功能時，體內血糖難以回復至正常水平，長遠就會形成糖尿病；隨著年紀增長，加上中年發福又缺乏運動，罹患糖尿的風險將會倍增。



脂肪肝/肝炎：不少人都愛食精緻澱粉、酒精及高熱量的食物，又缺乏運動習慣，不健康的生活習慣長遠會影響肝臟健康，增加患有肝硬化、肝炎及脂肪肝的風險。



乳癌：乳癌是香港女性最常見的癌症，根據醫院管理局癌症資料統計中心的調查，乳癌是香港女性最常見的癌症，根據二零二零年最新的數字癌症發病的數字以乳癌為第一位，而同年癌症死亡數字乳癌排行第三位。



01網購二千蚊內健康檢查合集

尚醫健康 5選1超優惠超聲波 (肝臟/前列腺/乳房/盆腔/骨質密度)

👍六五折優惠低至 $680



超聲波掃瞄檢查是透過高頻率音波穿過人體皮膚，將身體各個器官及組織顯示成實時圖像，從而觀察器官的運作及血液流過血管的過程，超聲波掃瞄對人體無痛無害，亦沒有輻射，準確可靠且安全。透過檢查得知體內器官及血管的健康狀況，從而作出對應的生活習慣改善或進一步診斷治療。

Life Young Health 壹森健康 - 基礎身體檢查（男女士適用）49項

👍優惠價 $560



男女士適用的基礎身體檢查計劃，包含視力測試、肝功能檢查、腎功能檢查、血中脂肪檢查，多達49項檢查項目。

壹森健康的女士星級檢查是專為女士而設的全方位身體檢查計劃，除了基礎身體檢查的項目外，還包含心電圖、詳細腎功能檢查、３種癌症篩查（肝癌、結腸癌及卵巢癌）及骨骼及肌肉檢查，多達64項檢查項目。

Clarity Medical 成人基本眼部檢查限時大優惠

👍優惠價 $500



現代人無論工作或娛樂也離不開電子產品，長時間接觸容易令眼睛勞損，一些以往只會出現在長者身上的眼疾亦愈來愈年輕化，Clarity Medical 成人基本眼部檢查為客人提供一系列視力測試，包括測試視力（弱視）及屈光度數、評估雙眼協調能力、色覺普查、眼內壓量度及雙眼內外健康檢查等多項檢查。

Clarity Medical 學童近視控制評估檢查 限時大優惠(價值$2400)

👍優惠價 $500



本港學童普遍都有近視問題，Clarity Medical 學童近視控制評估檢查包含屈光度數檢查、色覺檢查、立體感檢查、雙眼協調能力及視力檢查等多項檢查，及早進行檢查可以避免學童錯過矯正視力的最佳時機。

香港婦檢—定期婦科檢查 (觸診、超聲波、癌指標) (只適合18歲以上女士)

👍優惠價 $1680



很多女性以為年輕就毋需進行婦科檢查，但其實定期檢查有助提升女性對自身健康的認知，並預防大部分的婦科疾病。香港婦檢—定期婦科檢查包含子宮、卵巢及膀胱(盆腔)超聲波掃描、乳房盆腔觸診、卵巢癌篩查及基礎身體檢查，接收報告時，更會有女西醫專門講解報告。

*本檢查計劃只適合18歲以上女士

美容護理常見三大問題！

1. 膚色暗黃

黑色素細胞存在於肌膚的表皮層中，一旦受到環境抑或體內狀況的變化的影響就會活化並產生黑色素，產生的黑色素會慢慢被傳送到表皮角質層上，如果要排掉黑色素，一般需二十八天的皮膚代謝週期。而如果製造黑色素的速度快於代謝的速度，肌膚就會不可避免地變黑。同時由於角質細胞會不斷更新，過厚的角質層會使肌膚變得暗啞。

2. 暗瘡

肌膚之所以出現暗瘡問題，通常是由於皮脂腺分泌過於旺盛，皮膚表層出現角化的異常令油脂造成毛囊堵塞，產生發炎，甚至有可能是因為細菌感染。暗瘡一旦由粉刺進一步發展為發炎性的暗瘡，就會紅腫含膿，即使康復亦有機會留下疤痕，令人非常頭痛。

3. 體毛+毛孔粗大

手腳的體毛是女士們穿着背心短褲的一大阻礙，使用剃毛刀除毛，或多或少都會在皮膚上留下小傷口， 而拔毛的方式有機會在拉扯毛髮間傷害毛囊和皮膚使其產生傷口發炎，若不慎感染，還會引起毛囊炎，甚至是蜂窩性組織炎的問題。

01網購醫美療程優惠合集

想輕鬆踢走以上肌膚煩惱根源，可以到信譽良好美容院以專業的設備享受各項護膚美容療程，小編為大家搜羅了十大最新肌膚的美容療程驚喜優惠，以低至一折的超筍價格享受護膚及按摩的舒適體驗，使用「01積分」可再額外扣減部分費用！

ORIGINSPA—歎足兩個鐘SPA全方位面部美肌(60分鐘)+瘦身按摩(45分鐘)+舒緩筋絡(15分鐘)

👍優惠價1折$288 （原價$2888）



ORIGINSPA成立於2013年，一直堅持以人爲本的信念用心經營，多年來受廣大顧客支持和擁戴。我們以卓越的美容儀器及產品、專業員工、及舒適的環境，為每一位顧客提供最稱心及舒適的肌膚護理、瘦面修身、生活美容及按摩護理等服務體驗。

「ORIGIN」代表根源之始、「肌膚之源」。ORIGIN SPA深信最原始的我們，就是最完美的我們。每個人與生俱來都有不同的肌膚，即使是相似的膚質，所需要的也可能截然不同。ORIGIN SPA重視肌膚的實在感受，透過最適合的療程保養，配合專業手法及提供舒適的環境，助顧客尋回最完美的肌膚之源，並創造全新療癒肌膚和身心的時刻。

御美堂—悠閒宅度假足三項快閃優惠

👍1折優惠價$388（原價$3888）



日本岩盤浴 (30分鐘)+負極面部護理(60分鐘)+人手舒緩按摩 (45分鐘)

「健康樂活」是終生財富，御美堂希望可協助不同體質的客人打造身心的健康體魄，做好內外養生健康管理。始創於2019年，御美堂已提供越百萬次美妍及身體護理予客戶，為客戶提供由內而外養生健康美調理方案。

御美堂開創護理新革命，引入日本岩盤浴以及各種美妍身體療程。並揉合古代中醫養生調補概念，以及日式岩盤浴排毒方法，加上各種專業科技儀器，配合美容及按摩師資深手勢及技術，專門針對不同年齡女性的健康狀況，為客人度身訂製美妍及身體保健方案，讓客人對自己的身體感到舒適和自信。

Le Blanche —韓國遠紅外線養生療程

👍5折優惠價 $288（原價$580）



韓國遠紅外線養生療程以熱能傳導至深層的作用在於激活細胞，重啟其再生機制，同時迅即促進膠原自生、提拉肌肉外膜，真正做到緊緻提升之效。此外，熱能會加快血液循環，令微血管擴張，既幫助帶走體內多餘的水分和毒素，亦有效發揮緩和痛症、消除疲勞、舒緩鎮靜等功效，堪稱美容保健的聖手。

「重塑．淨肌．原美」是Le Blanche的宗旨，高端的科研技術 融合量身定制的美容方案，為您提供無壓力空間，滋養身心；洗滌疲憊心靈，以完美無瑕的美容方案塑造內外兼備的美態。

Yanis Beauty —腋下激光脫毛療程

👍優惠價$388



全球NO.1激光脫毛科技PRO-U®️ 755 LASER TECHNOLOGY

Yanis Beauty 與美國原廠攜手合作，授權並引進 NO.1 激光脫毛 PRO-U®️755 獨有科技。配備「升級版」PRO-U®️ 755智能降溫系統，能夠更安全，更精準解決毛髮問題。以國際權威認證的脫毛效果為標準，腋下激光脫毛療程只需＄388，優惠療程有限 欲購從速。

．只需 4-6 次療程，承諾達至令人滿意脫毛效果

．永久保養，不限時間，不限次數

．堅持只採用原廠配置 DCD 專利冷凍噴霧 Cryogen

．嚴格監管專業質素，每位治療師符合最專業技術

Yanis Beauty— Bikini VIO 激光脫毛療程

👍優惠價 $888



Yanis Beauty 致力為客人提供高質素的脫毛及美容服務，為每位客人度身訂造專屬療程，以專業、嚴謹的方式滿足妳對美的追求，為你打造完美肌膚。我們的團隊不斷為妳搜羅最嶄新及最有效的美容儀器與產品，並配合專業的美容師為妳提供專屬肌膚及體態的改善方案，致力提供最貼心的服務及滿意的療程效果。Yanis Beauty 全線美容師均必須接受原廠訓練。完成嚴格訓練及考試合格，並且獲取Candela發出的證書後，才能正式投入工作，務求客人能得到既優質又安全的服務。

GLOWIN' Beaute —M22 光子嫩膚 + BELLASONIC 雙頻活細胞療程

👍6折優惠價 $880（原價$1460）



一個療程價錢送雙重療程享受！

【 M22 光子嫩膚療程 】送VISIA 智能皮膚分析M22完美脈衝光 擁有OPT™️「平頂波專利科技」，提供穩定能量並可分段輸出，減少對肌膚嘅傷害，保護表層肌膚，確保安全、有效。重點係有9種不同波長嘅濾光鏡，從515nm到755nm，可以針對唔同嘅膚色及皮膚狀況而調整波長，製定出最適合你的治療方案。「M22完美脈衝光」榮獲34個FDA認證，經全球臨床醫學實證，90%皮膚問題都能有效改善：舒緩敏感及玫瑰座艙及減退暗瘡印痕,改善炎症。

．嫩白均勻膚色

．調整皮脂腺分泌

．改善頑固黑斑

．收細粗大毛孔

．促進膠原再生

．改善微絲血管擴張

【 Bellasonic 雙頻活細胞療程 】Bellasnoic 2x 透過「雙聲頻創新技術」和「推拉技術」為皮膚注入微細泡沬，從細胞改善皮膚質素，肌膚更彈更滑。

泡泡活細胞技術功效：

．改善細胞代謝功能，幫助排毒

．保護細胞免受污染侵害

．為細胞儲水，改善肌膚鎖水能力

GLOWIN' Beaute 讀懂您的肌膚需要，持續引入最新輪廓重塑科技。由專業治療師以一對一A.I.智能皮膚分析，為客人定制專屬的「量肌美學」皮膚及輪廓療程，讓您在舒適的環境享受優質服務，助您發掘您的獨特美。

T-Moon— Plasonic 等離子去痘去印療程

👍3折優惠價$398（原價$1680）



全新PLASONIC等離子光速逆齡儀，採用DDSD營養輸送系統裝置，營養直滲細胞，肌膚吸收力提高達5倍。Plapass等離子傳送技術以醫學破壁及無痕填充概念開啓肌膚屏障，為肌膚開啓細胞隱形通道，配以Sonopass聲頻透過能量「傳送門」，隔空無痕填充/導滲活膚精華及醫美嫩膚療程能量至細胞，抑制黑色素，激誘膠原蛋白自生，還原極淨原肌。集結穩定性高能量等離子激活細胞，加強細胞薄膜電位，再以每秒300萬振動頻率之聲頻導入技術，加強細胞對嫩膚精華或醫美嫩膚療程能量的吸收度，即時強化肌膚彈性。

針對問題

．針對敏感肌

．針對發炎暗瘡、粉刺、暗瘡、暗粒、石頭瘡

．毛孔粗大

．濕疹

．皺紋

．色素及毒素問題

．皮膚失調問題

．改善暗粒粒，膚色不均勻

北區唯一・擁有超過30款高科技美容儀器，T-Moon Medical Beauty於美容界屢獲殊榮，為超過3000位客户提供祛斑實證，集中針對逆齡、提拉、緊致、去斑、去皺，更另設瘦身、暖宮、豐胸服務，務求為客人達至全方位內外調理。