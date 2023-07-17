政府剛發放了2023第二期的消費券，「健康Easy」聯同「01網購」為了讓大家的消費券用得其所，針對身體檢查的產品推出限時優惠，凡於「01網購」購買指定身體檢查類產品滿$500即送$100百佳超市禮券，禮品有限，先到先得，送完即止。



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精選45項健康檢查推介

尚醫健康 5選1超優惠超聲波 (肝臟/前列腺/乳房/盆腔/骨質密度)

👍六五折優惠低至 $680



超聲波掃瞄檢查是透過高頻率音波穿過人體皮膚，將身體各個器官及組織顯示成實時圖像，從而觀察器官的運作及血液流過血管的過程，超聲波掃瞄對人體無痛無害，亦沒有輻射，準確可靠且安全。透過檢查得知體內器官及血管的健康狀況，從而作出對應的生活習慣改善或進一步診斷治療。

Life Young Health 壹森健康 - 基礎身體檢查（男女士適用）49項

👍優惠價 $560



男女士適用的基礎身體檢查計劃，包含視力測試、肝功能檢查、腎功能檢查、血中脂肪檢查，多達49項檢查項目。

壹森健康的女士星級檢查是專為女士而設的全方位身體檢查計劃，除了基礎身體檢查的項目外，還包含心電圖、詳細腎功能檢查、３種癌症篩查（肝癌、結腸癌及卵巢癌）及骨骼及肌肉檢查，多達64項檢查項目。

Clarity Medical 成人基本眼部檢查限時大優惠

👍優惠價 $500



現代人無論工作或娛樂也離不開電子產品，長時間接觸容易令眼睛勞損，一些以往只會出現在長者身上的眼疾亦愈來愈年輕化，Clarity Medical 成人基本眼部檢查為客人提供一系列視力測試，包括測試視力（弱視）及屈光度數、評估雙眼協調能力、色覺普查、眼內壓量度及雙眼內外健康檢查等多項檢查。

Clarity Medical 學童近視控制評估檢查 限時大優惠(價值$2400)

👍優惠價 $500



本港學童普遍都有近視問題，Clarity Medical 學童近視控制評估檢查包含屈光度數檢查、色覺檢查、立體感檢查、雙眼協調能力及視力檢查等多項檢查，及早進行檢查可以避免學童錯過矯正視力的最佳時機。

香港婦檢—定期婦科檢查 (觸診、超聲波、癌指標) (只適合18歲以上女士)

👍優惠價 $1680



很多女性以為年輕就毋需進行婦科檢查，但其實定期檢查有助提升女性對自身健康的認知，並預防大部分的婦科疾病。香港婦檢—定期婦科檢查包含子宮、卵巢及膀胱(盆腔)超聲波掃描、乳房盆腔觸診、卵巢癌篩查及基礎身體檢查，接收報告時，更會有女西醫專門講解報告。

*本檢查計劃只適合18歲以上女士

【2023婦科身體檢查推介】

莊柏醫療 — 49項女士安心婚前/產前檢查 $735

項目包括：血全像、血型、肝炎組合、血清學、小便化驗、德國痳疹抗體等

香港仁和體檢 re:HEALTH — 子宮頸抺片檢查 $750

項目包括：子宮頸抺片檢查

Precision Health Care — 女性基本檢查計劃 $1,025

項目包括：體格檢查、柏氏抹片檢查、人類乳頭瘤病毒基因測試、HPV、小便常規、小便微白蛋白

ApexHealth 傲士健康 — 女性全面婚前檢查 (79項) $1,700

項目包括：德國痲疹、愛滋病、梅毒、地中海貧血、血型及Rh因子、三高檢查等

Ecwellness—婚前檢查計劃(女) $1700

項目包括：血全像、血型及恆河猴因子、地中海貧血症檢查、愛滋病抗原抗體聯合篩查、梅毒、乙型肝炎驗查、小便常規檢查、德國麻疹免疫

新領域體檢 — 30+女士優越全面健康體檢套餐 $1,780

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、肝炎檢測、痛風評估、甲狀腺評估、血脂分析、關節炎檢測、子宮頸癌檢查等

Precision Health Care — 女性超聲波檢查計劃 $1,880

項目包括：全血球計數、小便常規、小便微白蛋白、甲狀腺素、鈣、卵巢癌檢查、乳癌檢查、盆腔超聲波檢查、乳房超聲波、2D乳房X光等

莊柏醫療 — 13項綜合婦女月經不調檢查 $2,000

項目包括：基本身體指標、女性激素水平檢查等

禮護醫療服務 — 粉綠健康檢查計劃 $2,250

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、 乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸細胞抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒檢查

Life Young Health 壹森健康—女士星級檢查（女士適用）64項 $2470

項目包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、貧血、痛風、骨骼及肌肉、尿液常規

尚醫健康 — 女士專屬定制超聲波、癌風險評估檢查69項 $2,600

項目包括：乳癌風險評估、乳腺超聲波、卵巢癌風險評估、脂肪肝風險評估、超聲波檢測、膀胱超聲波膽管超聲波等

中環專科體檢中心—皇牌優越女士檢查計劃 $2600

項目包括：盆腔超聲波、肺部檢查、心臟檢查 、體格檢查、全血計數、冠心病風險、糖尿病、痛風、肝功能檢驗、腎功能檢驗、癌症指標

中環專科體檢中心—皇牌全面女士檢查計劃 $4000

項目包括：盆腔超聲波、肝纖維化檢查、X光檢查、心臟檢查 、體格檢查、全血計數、冠心病風險、糖尿病、痛風、肝功能檢驗、腎功能檢驗

ApexHealth 傲士健康 — 安心女士性病檢查 (42項) $2,900

項目包括：柏氏抹片、HPV檢測、愛滋病、梅毒、衣原體、淋病等

ApexHealth 傲士健康 — 優越至尊女性健康檢查 (90項) $2,988

項目包括：癌症指標 (卵巢癌、乳癌、胰臟癌、鼻咽癌、鱗狀細胞癌、肝癌、大腸癌、胃癌)、肝腎功能、三高檢查

莊柏醫療 — 32項綜合都市女性荷爾蒙及更年期檢查組合 $3,680

項目包括：女士荷爾蒙水平、甲狀腺、貧血檢查等

禮護醫療服務 — 粉紅健康檢查計劃 $3,860

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、 乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸細胞抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒檢查、 乳房/盆腔超聲波掃描

新領域體檢 — 40+女士鑽石星級健康體檢套餐 $3,900

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、電解質干擾分析、肝功能檢測、肝炎檢測、痛風評估、甲狀腺評估、血脂分析、骨骼代謝檢查、關節炎檢測、肝癌指數、子宮頸癌檢查等

全仁醫務中心 — 女士早期鼻咽癌及健康檢查 $4,320

項目包括：早期鼻咽癌篩查、血全像、血脂肪、糖尿篩查、甲狀腺評估、心臟檢查、癌症指標等

尚醫健康 — 女士更年期、抗衰老賀爾蒙檢查 $5,800

項目包括：催乳激素、胰島素、雌二醇、黃體酮、睪酮等激素水平檢查

尚醫健康 —女仕超聲波檢測 50 項 $1680

項目包括：超聲波骨質密度檢查、超聲波檢查 （二選一）、全血色計、尿常規、基本健康評估、心血管硬化程度、SEMG電腦脊骨檢查

禮護醫療服務 — 粉紫健康檢查計劃 (2D) $6,500

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、 乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸細胞抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒檢查、 2D乳房X光造影、乳房超聲波掃描

莊柏醫療 — 101項尊尚女性健康檢查 $6,880

項目包括：血脂分析組合、全面癌指標、幽門螺旋菌抗體、肝纖維化掃描、葉酸、維他命B12&D 等

禮護醫療服務 — 粉紫健康檢查計劃 (3D) $7,500

項目包括：專科醫生健康諮詢、體格檢查、 乳房檢查、盆腔檢查、柏氏子宮頸細胞抹片檢查、人類乳頭狀瘤病毒檢查、 3D乳房X光造影、乳房超聲波掃描

【2023男性身體檢查合集】

莊柏醫療 — 49項安心婚前檢查(男士) $735

項目包括：血全像、血型、肝炎組合、血清學、小便化驗、精液化驗等

尚醫健康 — 綜合男士婚前檢查72項 $1,680

項目包括：基本健康評估、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、精液常規試驗、肝腎功能等

Ecwellness—婚前檢查計劃(男) $1700

項目包括：血全像、血型及恆河猴因子、地中海貧血症檢查、愛滋病抗原抗體聯合篩查、梅毒、乙型肝炎驗查、小便常規檢查、雄激素、精液分析(只限男士)

ApexHealth 傲士健康 — 男性全面婚前檢查 (80項) $1,800

項目包括：精液檢查、睪固酮、愛滋病、梅毒、地中海貧血、血型及Rh因子、三高檢查等

新領域體檢 — 30+男士優越全面健康體檢套餐 $1,980

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、甲狀腺功能測試、血脂分析、胸影像檢查、心臟病風險評估等

ApexHealth 傲士健康 — 安心男士性病檢查 (41項) $2,200

項目包括：愛滋病、梅毒、衣原體、淋病等

尚醫健康 — 優越男士婚前檢查85項 $2,250

項目包括：基本健康評估、前列腺超聲波、CBC 全血計數、乙型肝炎、梅毒血清測試、愛滋病毒一及二型抗體、精液常規試驗、肝腎功能等

Life Young Health 壹森健康—男士星級檢查（男士適用）64項 $2470

項目包括：一般檢查、視力測試、心電圖、肝功能檢查、腎功能檢查、糖尿病、血中脂肪檢查、癌症篩查、甲狀腺、貧血、痛風、骨骼及肌肉、尿液常規

中環專科體檢中心—皇牌優越男士檢查計劃 $2600

項目包括：1項腫瘤指標、2項x-ray、1項超聲波、身體體質指標、紅血球型態、心臟檢查、血管健康評估 、血液檢查、血脂、血糖、肝功能、腎功能 、泌尿情況、痛風

中環專科體檢中心—皇牌全面男士檢查計劃 $4000

項目包括：3項x-ray、2項超聲波、1項肝纖維化檢查、身體體質指標、紅血球型態、心臟檢查、血管健康評估 、血液檢查、血脂、血糖、肝功能、腎功能 、泌尿情況、痛風、骨質密度

ApexHealth 傲士健康 — 優越至尊男性健康檢查 (89項) $2,880

項目包括：癌症指標 (前列腺癌、大腸癌、肝癌、鼻咽癌、胰臟等)、三高檢查等

全仁醫務中心 — 男士早期鼻咽癌及健康檢查 $3,820

項目包括：早期鼻咽癌篩查、血全像、血脂肪、糖尿篩查、甲狀腺評估、心臟檢查、癌症指標等

新領域體檢 — 40+男士鑽石星級健康體檢套餐 $3,900

項目包括：血液檢驗、糖尿病評估、腎功能、肝功能測試、肝癌指數、骨骼代謝檢查、鼻咽癌指數、前列腺癌指數、甲狀腺功能測試、血脂分析、胸影像檢查、心臟病風險評估等

尚醫健康 — 男士更年期、抗衰老賀爾蒙檢查 $5,500

項目包括：卵安泡刺激素、黃體生成激素、雌二醇、黃體酮、睪酮等

莊柏醫療 — 100項尊尚男性健康檢查 $6,880

項目包括：腎功能、甲狀腺指標、全面癌指標、甲乙丙肝炎組合、貧血組合、骨骼組合, 血鐵、 5大癌指標、幽門螺旋菌抗體、尿酸、肝纖維化掃描、葉酸、維他命B12&D等