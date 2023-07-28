白果｜食安中心簡介白果中毒 一文了解白果營養功效

早前，一名男子懷疑因大量進食白果後，出現嘔吐等食物中毒症狀，最後更須送到深切治療部。因應此事，食物安全中心（食安中心）在本月推出的食物安全焦點上，重點簡介白果中毒。



男子煲糖水狂食50粒白果 食物中毒須入ICU

上月13日，一名57歲男子懷疑將50顆由親友送贈的白果煮成糖水，並將其全數進食。在進食後約兩個半小時，該男子開始出現暈眩、惡心、嘔吐、全身乏力、頭痛和心跳加速等症狀，最終需要入住深切治療部（ICU）接受治療。

食白果會引致中毒？

白果，也被稱為銀杏果或銀杏，在亞洲地區如中國內地、韓國和日本等地方均常以白果入饡，亦曾發生白果中毒的個案。白果會使人中毒，是由於白果含有白果毒素(4'-甲氧基吡哆醇)、甲氧基吡哆醇葡萄糖苷及氰甙等多種天然毒素。其中引致白果中毒的主要毒素是4'-甲氧基吡哆醇。

食安中心解釋，4'-甲氧基吡哆醇存在於白果的食物儲存組織中，具有抗維他命B6的特性，能抑制谷氨酸形成4-氨基丁酸。4-氨基丁酸及谷氨酸在神經細胞之間起著信息傳遞的作用。在4-氨基丁酸減少與谷氨酸增加的雙重作用下，會引致癲癇發作及抽搐。另外，雖然烹煮不能使4'-甲氧基吡哆醇失去毒性，但卻可除去氰甙等不耐熱毒素的毒性，從而降低白果的毒性。值得注意的是，未成熟及未經烹煮的白果毒性較強。

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白果中毒的病徵

白果中毒最危險的是急性毒性，中毒者通常會在進食後1至12 小時出現惡心、嘔吐、腹瀉、腹痛、思維混亂及抽搐等症狀。

兒童特別容易出現白果中毒。在進食大量白果的嚴重個案中，病人可能會失去知覺，甚至死亡。現時並無白果中毒的解毒劑，治療主要集中在減輕各種症狀，因應每個中毒個案所出現的症狀而定。

烹煮能夠消除白果的毒素？

烹煮不能完全消除白果內的毒素，因為4'-甲氧基吡哆醇相對耐熱。然而，烹煮可除去氰甙等其他不耐熱毒素的毒性，從而降低白果的毒性。值得注意的是，未成熟及未經烹煮的白果毒性較強，故不應食用。

白果進食量有上限嗎？

食物安全規管機構，包括聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織食物添加劑聯合專家委員會等並未就白果毒素進行評估，亦未訂定用作風險評估的健康參考值。此外，食品法典委員會並未訂定相關食物安全標準。然而，有報告指出一次過進食僅10顆經烹煮的白果也可能令人急性中毒。因此，消費者(尤其是兒童)每天應只限吃數顆經烹煮的白果。

白果的營養功效

雖然白果有機會使人中毒，但大家亦不需要過分擔心，只要經過充分的烹調，再加上限制食用份量，其實白果都是一種具有豐富營養的健康食品。以下是白果的營養功效：

1. 抗氧化



自由基是細胞新陳代謝的有害副產品，長期處於輻射環境或長期接觸化學物都會增加體內的自由基，造成氧化壓力，導致衰老、炎症和腫瘤等。抗氧化物能抑制和抵抗自由基帶來的傷害。有研究指出，銀杏含有豐富的抗氧化物，如黃酮類（flavonoids ）和萜類化合物（terpenoids），可以抵抗自由基對細胞的傷害，減低患上慢性疾病的風險。

2. 維護心血管健康



有研究指出，銀杏可以促進血流至身體各部位，因為銀杏可以增一氧化氮（Nitric Oxide）水平至12%，一氧化氮會負責擴張血管，所以有助改善血液循環。另一個研究指出，銀杏的提取物可以抑制巨噬細胞的行動，以及下調導致炎症的物質生成，如p53-磷酸絲氨酸，這樣可以減低患上心血管疾病的機會。

3. 維持腦部健康



阿茲海默症是一種隨時間只會不斷惡化的神經退化性疾病，會影響患者的記憶、思考力和行為。有研究指出，持續22-24星期食用銀杏，阿茲海默症的症狀有明顯減少，相信這是由於銀杏促進血流至腦部，有助維持神經細胞的結構和功能，從而維持腦部健康。

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（參考資料：Healthy Matters）