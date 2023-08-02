血尿｜尿液呈紅色成因眾多！若併合腰痛、水腫出現　小心是腎病

●台灣200萬人得腎臟病，9萬人洗腎

●不同病因，改善血尿方式有差異

●女性好發急性腎盂腎炎、男性好發腎結石



台灣罹患腎臟病人口逾200萬人，其中9萬人需洗腎。然而，許多人一出現血尿、腰痛、小腿水腫等症狀，會擔心是否罹患腎臟病？醫生指出，這些症狀可能與腎臟病相關，須檢查確認病因，若是慢性病、自體免疫疾病等引發的腎臟病，應做好疾病控制；若無腎臟疾病則應維持健康生活型態，多喝水、多運動、定期健檢，才能遠離疾病風險。

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血尿並非都是腎臟病 須進一步檢查

「看到紅色的尿不一定就是血尿。」台灣三軍總醫院腎功能室主任、腎臟科主治醫生許舜能表示，大家若吃紅火龍果、紅菜頭或使用抗生素、抗結核藥物等，都可能使尿液變紅色、橘色，女性生理期經血混入小便也會造成血尿，並非腎臟病造成，須進一步接受檢查。

如果確定有血尿問題，須配合泌尿系統Ｘ光檢查、腎臟超音波，以及血液生化、尿液細胞學檢查；若為男性，還要考慮前列腺相關檢查。更進一步的評估，包括靜脈腎盂攝影或電腦斷層、核磁共振造影，或腎臟穿刺切片、膀胱鏡、輸尿管鏡等侵入性檢查。

根據不同病因，改善血尿方式也有差異。許舜能說，如為原發性腎絲球腎炎，須接受類固醇或免疫抑制藥物治療；糖尿病、高血壓、自體免疫疾病等造成的腎絲球病變，應做好疾病控制及治療；多囊腎、IgA腎病變及亞伯氏症候群等遺傳或家族性疾病，需做家族病史分析甚至基因檢測。

泌尿系統感染造成的血尿，須使用抗生素治療；尿路結石、腎泌尿系統惡性腫瘤、車禍或外力撞擊等造成血尿，需接受檢查、評估，予以藥物或手術等適當治療。若仍查不到血尿原因，應定期每三至六個月追蹤複查。

腰痛合併其他症狀 可能罹患腎臟病

許舜能指出，一般腰痛大多是肌肉、關節及神經等結構性原因，或自體免疫相關疾病如僵直性脊椎炎。不過，若腰痛還合併其他症狀時，要留意罹患腎臟疾病的可能性，常見與腎臟疾病有關的腰痛，包括急性腎盂腎炎、腎結石及腎臟腫瘤等。

急性腎盂腎炎通常出現在女性身上，主要和泌尿道感染有關，嚴重時會侵襲腎臟，患者除了腰痛，常合併出現發燒、惡心、嘔吐及血尿等症狀；腎結石好發於男性，主因是飲食習慣、飲水不足，使得礦物質結晶沉積在腎臟中，若結石卡住輸尿管，會引起腎水腫，進而造成劇烈腰痛，常合併症狀包括排尿疼痛、尿量減少、血尿等。

各年齡層都可能發生腎臟腫瘤。許舜能說，除了會出現腰痛、血尿等症狀，患者會有體重不明下降、食欲不振等癌症相關症狀，當癌細胞轉移至他處時，也會出現相關症狀。無論腰痛是否與腎臟疾病相關，都應盡早就醫檢查、治療。

下肢水腫合併泡泡尿 未處理恐洗腎

與慢性腎臟病有關的小腿水腫，包括腎病症候群，許舜能說，下肢水腫如果合併有泡泡尿，需注意可能是糖尿病腎病變、或慢性腎絲球腎炎所致，如果未妥善處理，最終可能導致洗腎。

民眾以手指按壓腳踝旁的皮膚，若凹陷超過0.6厘米，且10秒以上仍未回復，即是中重度水腫。許舜能表示，若慢性疾病者出現水腫，須定期驗血、驗尿，必要時加做超音波等檢查；無腎臟病史的成人若有水腫，除了多喝水、多運動、規律生活外，切勿使用來路不明偏方及藥物、不抽煙，並定期健康檢查。

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