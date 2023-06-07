腎病｜腳腫一定是心臟、腎功能出問題？單腳腫、雙腳腫原因大不同

很多人只要腳腫就覺得是水腫、腎不好，不過醫師提醒，單腳腫可能是靜脈栓塞或感染等造成，雙腳腫才可能是心腎功能差所引起。而如果腳腫時抬高還是無法消腫，可能就不是單純循環差的問題，而是肝或腎功能變差、營養不良，導致血液裡的蛋白變少、留不住水分，才造成腳腫。



老夫妻腳腫看診 一個要驗腎功能、一個只需吃抗生素

台灣義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑表示，最近一對60多歲的夫妻一起來看診，2個人的症狀都是腳腫，想檢查腎功能。他們擔心腳腫是因為腎臟不好，所以造成積水，但仔細問診與檢查後，洪暐傑認為阿伯要抽血檢驗腎臟，但阿姨則是需要吃抗生素。患者覺得很怪，明明都是腳腫，為什麼處理方式不同？

單腳腫、雙腳腫原因不同（按圖了解👇👇👇）

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洪暐傑表示，兩隻腳都腫和只有一隻腳腫的原因，其實差蠻多的，因此要先分清楚是只有一隻腳還是兩隻腳，再來判斷是什麼原因導致。

1. 雙腳腫的原因

- 疾病：心臟衰竭、肝硬化、慢性腎臟病、急性腎衰竭、腎病症候群、甲狀腺疾病、雙側靜脈栓塞。

- 生活方式：循環不好、久坐、月經前、吃太鹹、懷孕、營養不良。

- 藥物：高血壓藥物、糖尿病藥物（TZD類藥物）、使用女性荷爾蒙或類固醇。

2. 單腳腫的原因

單腳靜脈栓塞、蜂窩性組織炎、腫瘤、淋巴水腫、肌腱斷裂、扭傷拉傷、腔室症候群、骨折、蚊蟲咬傷。

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雙腳腫 墊高也不消 檢查發現腎功能差

洪暐傑解釋，阿伯的症狀是兩隻腳都會腫，而且晚上躺著腳墊高，還是不太會消，另外最近的體重也增加了。這些症狀都暗示阿伯身體裡面積水變多，導致體重變重，同時腳墊高不太會消的情況，代表比較不像是循環不好造成。如果只是單純循環不好，腳墊高通常會改善，所以阿伯需要抽血檢查。

檢查完果然發現阿伯的腎功能確實比較不好，腎功能指數只有25（腎絲球過濾率標準是要60 ml/min/1.73m2以上），尿蛋白指數是2000（標準值是150mg/g以下）。此外，阿伯血糖也很高，是正常值的2倍多，所以阿伯是慢性腎臟病第四期，而糖尿病控制不佳也是造成腎臟不好的原因之一。

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腳腫抬高也不會消 恐是腎臟病、肝硬化、營養不良

當腎臟功能不好的時候，會出現蛋白尿的情況，蛋白從尿液裡面跑出去，而這時因為蛋白的不斷流失，導致血液裡的蛋白也因此減少。血液裡蛋白的角色，是能夠幫忙水分留在血管裡面，一旦血液裡面蛋白變少，水分就會到處亂跑、無法留在血管裡。當水分跑到身體的各個部位，就會造成水腫，跑到腳，就會造成腳腫，至於怎麼確認身體裡面的蛋白夠不夠，可以抽血檢驗「白蛋白」這個項目，若是白蛋白太低的人，身體就容易發生水腫的情況。而造成白蛋白太低的原因除了腎臟病以外，也包含肝硬化、營養不良的人都有可能發生。

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單腳腫可能是感染造成

洪暐傑說，至於阿姨的狀況就和阿伯不同，阿姨是只有左小腿腫，同時摸起來紅紅、熱熱的，壓下去還會覺得有點痛，而且紅腫的部位只有小腿一塊5～6厘米的圓圈圈，其他的部位倒是沒有明顯紅腫熱，因此判斷是局部感染、蜂窩性組織炎造成，開了抗生素之後，大約3天症狀就可以明顯改善。

他提醒，如果腳腫，第一件事要先判斷是一隻腳還是兩隻腳腫，兩個原因大不同，如果是兩腳腫，抬腳墊高也無法明顯消掉的話，建議要就診評估檢查；而如果是單腳腫的話，建議就醫評估。

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