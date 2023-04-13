護腎｜太鹹、甜飲、少喝水影響腎功能！10大傷腎習慣這些藥要避食

台灣洗腎人口多，被稱作是「洗腎王國」，為什麼腎功能會衰退？生活中的錯誤習慣正是導致腎病變的元兇！



腎臟專科醫師點出台灣人10大「傷腎習慣」，其中包括濫用止痛藥、喝水太少、吃太多加工食品也上榜，尤其是血壓或血糖控制不良，被認為是傷腎2大禍首。

10大傷腎習慣（按圖了解👇👇👇）

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「這種」止痛藥、血糖或血壓不穩 很傷腎

台灣新泰綜合醫院腎臟科主任陳佑丞點出台灣人10種常見傷腎方式：

1. 長期使用非類固醇消炎止痛藥：非類固醇消炎止痛藥造成腎衰竭，在臨床上很常見，也非常容易忽略，尤其是原本腎臟功能就不好的人，絕對要避免使用！否則腎功能可能會快速惡化，甚至到要洗腎。

若需要使用止痛藥，陳佑丞建議，可以用乙醯胺酚類止痛藥，也就是「必理痛」來取代。他並且提醒腎友，在外面診所拿止痛藥時，記得要告知醫師自己腎功能不好，請醫師避免開立這類的藥物。

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2. 血糖控制不佳：台灣將近一半洗腎人口來自糖尿病。高血糖對全身都會造成影響，對腎臟更是直接影響，造成蛋白尿、腎功能惡化。因此，平時務必把血糖控制好，定期監測血糖、按照醫師指示服藥、或打胰島素，這些都格外重要。

3. 血壓控制不佳：高血壓也是造成台灣人洗腎的一大元兇。高血壓對腎臟的傷害主要在腎臟的血管，血壓長期控制不良會導致腎絲球內壓力上升，影響腎絲球過濾率、增加蛋白質流失等。另外，腎損傷本身也會讓血壓升高，兩者互為影響。

4. 吃太多加工食品：加工食品如罐頭、即食麵、香腸、火腿、熱狗、雞精、酸菜、泡菜等，除了磷酸鹽含量多，鈉離子含量也多，對腎臟都是不小的負擔。

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太鹹、甜飲、少喝水 都會影響腎功能

5. 吃太鹹：吃太鹹對人體最直接的影響就是讓血壓升高，間接對腎臟造成傷害。另外，腎臟損傷時，無法將體內多餘的鈉離子排出，易造成水腫、肺積水、高血壓、增加心臟負擔等，兩者互為影響。

6. 愛喝含糖飲料：台灣人糖尿病發生有年輕化趨勢，這與愛喝含糖飲料絕對脫不了關係。切記！血糖控制好有助於減緩腎功能惡化。建議用白開水取代含糖飲料，若真要喝飲料，則選擇低脂、低熱量、少糖或無糖者，且只能偶一為之。

7. 不愛喝水：足量飲水對於腎臟健康是極其重要的。人體在缺水的情況下，腎臟灌流不足會造成急性腎損傷。另外喝水也可以減少腎結石、泌尿道感染的發生率。特別是天氣炎熱或劇烈運動時，更要增加飲水量，否則此時容易造成急性腎損傷。另外，勿以含糖飲料取代白開水。

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8. 抽煙：抽煙會活化交感神經、使血壓升高，破壞血管內皮細胞，造成血管收縮，使腎微血管硬化、腎絲球壞死。抽煙也會導致蛋白尿、腎功能惡化，且香煙含鎘與鉛，會堆積於腎臟，造成傷害。

9. 肥胖：肥胖者血壓、血糖、血脂都會上升，間接影響到腎功能。

10. 顯影劑暴露：電腦斷層檢查等放射性檢查會用到顯影劑，對腎功能正常者可能影響不大，但若原本腎功能就不好的人，應盡量避免始用，以免造成「顯影劑腎病變」。

陳佑丞強調，不少民眾以為，降血壓或降血糖藥吃多了會洗腎。其實這是錯誤的迷思，反倒是血壓、血糖控制不好，才是造成洗腎的元兇，慢性病患務必要控制好三高。

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