心臟病｜睡覺呼吸不順喘不過氣？枕頭愈墊愈高才能睡恐患心臟衰竭

80歲的吳女士有高血壓和糖尿病多年，定期就醫回診服藥治療。不過最近她時常在半夜睡覺時咳嗽，驚醒時伴隨呼吸急促，從本來的1個枕頭墊高成2個枕頭才會緩和症狀。後來發現吳女士下肢腫脹、呼吸急促狀況愈來愈頻繁，就診心臟科評估，有明顯的肺水腫，為心臟衰竭的表現。



心臟衰竭成因及常見症狀

「心臟疾病」長年高居台灣人10大死因中第2名，其中包含讓人聞風喪膽的心臟衰竭，有高達35%致死率。

心臟衰竭7大常見前兆（按圖👇👇👇）

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除了65歲以上長者需要注意之外，有高血壓、貧血、其他心血管疾病的患者，或有煙癮、酒癮的人都被列入高危險族群。

有什麼症狀能提早看出端睨呢？除了不時的疲累感，台灣國泰綜合醫院心血管中心心臟內科主治醫師郭志東強調關鍵症狀：「患者通常會呼吸困難，爬樓梯、做運動會愈來愈喘，平躺時尤其明顯。」

另外，郭志東補充，幾乎所有有心臟衰竭的人到最後都會有肺水腫。他說，將心臟理解成一個幫浦（又稱泵），當幫浦無法把血打出去就會回堵，像是高速高路塞車一般。這時心臟血液淤積太多，就會逆流到肺部造成肺水腫。

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什麼是端坐呼吸？

心臟衰竭造成的肺水腫，因為肺臟的組織液、血液滲入，造成患者呼吸困難，平常站著、坐著會比較沒有感覺，郭志東說因為這時水分都會淤積在下半身。不過當患者要躺著睡覺時，情況就會惡化。

因為淤積在下半身的水往上蔓延，抵達肺部時就會令人難以呼吸。郭志東形容：「就像是溺水的感覺」，患者難以連續睡眠。

郭志東補充，在臨床表現上，通常在躺後約30分到2小時就會喘不過氣，患者為了減輕呼吸困難，會墊2到3個枕頭，甚至坐著才能睡著，呈現端坐位或半臥狀態，稱為端坐呼吸。

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睡著突然驚醒，是睡眠窒息症還是心臟衰竭？

心臟衰竭初期雖然平躺較難呼吸，不過相較晚期病患狀況緩和。雖然也偶有半夜驚醒喘氣，但有部分人將初期症狀誤判為睡眠窒息症。

兩症在夜晚都有睡眠中斷，睡眠品質下降、頻尿且早上無法打起精神狀況，但郭志東說，還是能從細節上區別。

郭志東解釋，睡眠窒息症是由於喉部肌肉鬆弛，導致呼吸道部分或完全受阻，影響呼吸，部分患者無自覺。症狀有響亮的打鼾聲、頻繁的瞬間呼吸停頓、睡睡醒醒，早上會頭痛、口乾、注意力不集中。

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心臟衰竭造成的睡眠中斷，就是出現呼吸困難，患者會明顯意識無法喘氣。郭志東說，若這時「端坐呼吸」能緩和症狀，隨後又出現下肢水腫，有很高機率為心臟衰竭。這時就要趕緊就醫，以免錯過黃金治療期。

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