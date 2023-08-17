流汗｜夏天汗流愈多愈健康？人體不同部位發汗暗藏健康警號

出汗具有排除體內廢物及調節體溫的功能，由於汗腺分布於全身，當體溫高於攝氏36.5度時，身體自然會藉由出汗來散熱，但若是在某些部位出汗，就要注意身體是不是有些狀況，讓人體出汗地圖告訴你其所代表的身體警訊！



夏天是個容易出汗的季節，很多人香汗淋漓認為這樣可以提升新陳代謝，實際上，對新陳代謝有比較大影響的是體溫，出汗其實只能消耗少部分的水分。

怎麼判斷自己是不是容易出汗呢？在同個空間、環境溫度差不多的條件下，周遭的人沒有出汗，但你卻出汗的話，就比較你比一般人容易出汗，或是天氣不熱、沒有運動或穿過厚的大衣、卻莫名出汗，也需要注意。

人體出汗地圖所代表身體警號（按圖👇👇👇）

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1. 頭部出汗

頭部過量出汗，常見於胃腸等消化系統，在暴飲暴食後消化不良或發炎的反應，此時可以用清淡飲食及吃幫助消化的酵素或藥物來緩解；若是老人及產後女性有頭汗過多的現象，則為新陳代謝較慢、免疫力較差的的情形。此外，兒童頭部出汗過多屬正常現象，家長可安心。

2. 額頭出汗

若額頭時常出很多汗的人，通常也有失眠或高血壓的現象，建議民眾可至醫院檢查自己是否有甲狀腺分泌異常的狀況。

3. 鼻子出汗

鼻子異常出汗者，通常也有胸悶、氣短、咳嗽等現象，這是肺氣不足或免疫力較低，平時需要多練深呼吸、多做運動、提升免疫力。

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4. 頸部出汗

脖子上的汗線不多，通常不太會出汗，所以脖子有大量出汗的情形，可能是內分泌失調的現象，建議至醫院做相關檢查。此外，避免熬夜，規律飲食及作息正常和適當調適壓力也可改善這方面的狀況。

5. 胸口出汗

胸口異常出汗常見於腦力工作者和體內血液循環不順的人；前者通常因為用腦過度，也同時有精神倦怠、食慾不振、睡眠差、多夢等狀況，建議要適度運動及休息、補充睡眠。而後者是氧氣運輸不順暢，血液循環不良所導致的，建議多進行有氧運度及多泡半身浴可改善。

6. 背部出汗

背部汗腺分布極少，背部大量出汗可能是身體極度疲勞的警訊，需要趕快紓壓放鬆和休息。此外，也可能是局部性多汗症導致，這是特定分支所形成的神經節，所造成的過度出汗。

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7. 手心、腳心出汗

有些人在情緒緊張或是激動、害怕的時候，手心或腳心容易出汗，是交感神經系統過度興奮造成。專家指出，這現象與遺傳有關，通常並不影響健康；但有些人在便祕、腹脹腹痛時，也會有手心、腳心發汗發熱的狀況，若能通便即可解除此症狀。

8. 半身出汗

半身出汗可能有兩種情形；一種是身體的左半邊或右半邊出汗，另一種則是上半身或下半身出汗。在臨床上的病例發現，中風患者的初期徵兆之一為，身體一側出汗，尤其是不出汗的一側，可能是身體機能出現異常的現象，必須注意。

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9. 其他異常出汗

若在夏天的大太陽下或悶熱環境中，出現大量出汗、口渴、頭暈、胸悶、噁心、四肢無力、耳鳴、注意力不集中、體溫升高的情况，是屬於中暑的徵兆。若白天只輕微活動就大量出汗，同時有容易感冒、身體虛弱等現象則是免疫力低下的現象；而夜間出汗，則有很多成因，例如：停經症候群、甲狀腺機能亢進等內分泌系統疾病或心血管疾病、睡眠窒息症、胃酸倒流及服藥後的現象，需抽血檢查才能夠確定病因與治療方式。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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