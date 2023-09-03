暈倒｜40歲台女教師被學生激到暈！3原因易暈厥要注意情緒及血壓

昏倒的成因很多，短暫的意識消失，除了源自心臟問題，大部分狀況幾分鐘內可以自行醒來。台灣北部一名女老師管教學生時情緒激動昏了過去，送醫一查竟是「迷走神經性昏厥」。



有昏倒經驗的人一定記得全身虛脫伴隨頭暈、噁心或眼前一片黑的情境。電視劇經常演到有人驚聞噩耗頓時暈厥的戲碼，在日常生活中，類似狀況並不罕見。

頭暈原來也有分種類，反映身體或出現不同毛病（按圖👇👇👇）

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台灣國泰綜合醫院心血管中心主治醫師郭志東透露，日前診治一名40多歲女老師，意外發生前一刻，她還在管教小朋友，維持教室秩序，殊不知一時情緒激動竟讓她瞬間昏倒在地。學生見狀向其他男老師呼救，急忙打緊急電話，所幸救護車抵達前女老師已恢復意識，只是身體虛弱。

女老師抵達急診室之後，醫師為她安排心臟超聲波、心電圖等檢查，沒發現心律不整或其他異狀。病患和家屬為求謹慎，又前往心血管中心就診，醫師仍查無大問題，研判是迷走神經性昏厥，不必透過藥物介入治療。

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郭志東指出，常見的暈厥原因有3類：一是「情境因素」，比方說遭遇家人去世或失戀等重大打擊，或者是如廁時用力過度，刺激了掌管心跳和血壓的迷走神經，引發昏厥；二是「姿勢性低血壓」，像是突然從平躺的姿勢改為直立，血壓明顯下降，導致頭暈、頭痛、視力模糊、虛弱甚至昏厥；三是「心臟問題」，例如主動脈瓣膜狹窄、心律不整等。

此外，高血壓患者也可能因為服用降血壓藥物造成低血壓，出現走沒幾步路便昏倒的情況；癲癇病人發作有時也會突然倒地，伴隨抽搐、神情恍惚等情形。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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郭志東提醒，8成的暈厥案例屬於復發性，其中多數和心律不整相關，如果反覆不明原因發生暈厥意外，建議就醫評估和診斷，進一步監測較長期的心跳和血壓變化，以排除嚴重心臟疾病。

迷走神經受到刺激，抑制交感神經，可能造成心跳變慢和血液輸出減少，腦部血流不足便有暈倒之虞。郭志東表示，多數人一生中都有機會發生迷走神經性昏厥，進一步排除心臟、甲狀腺問題後，只要嘗試控制情緒，定期監測血壓，多運動及適當補充水分，就能避免類似事件再度上演。

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