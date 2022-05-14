頭暈｜突然天旋地轉易失平衡是耳石脫落？毋須吃藥復位術痊癒率高

一早醒來剛起身就感覺頭暈目眩，其實有可能是耳石症找上你！耳石症通常會發生在頭部姿勢突然轉換之時，讓人瞬間有天旋地轉的感受，還經常伴隨噁心、嘔吐的不適症狀。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟造成耳石症的原因為何？會出現哪些典型症狀？有辦法自癒抑或必須接受治療？快跟著《Hello醫師》一起了解耳石症吧！

耳石症是什麽？

耳石症（Benign Paroxysmal Positional Vertigo, BPPV）又稱為良性陣發性姿勢性眩暈，屬於暈眩症中最常見的類型之一。

耳石位於內耳的橢圓囊內，當它受到撞擊、感染或老化等原因影響，就會從原來的位置脫落，掉進半規管內。

半規管內的淋巴液平時會隨著頭部轉動而流動，所以當耳石落入半規管後，會於內淋巴裡漂浮，並增強液體流動時平衡神經的衝動，使2側內耳出現左右落差，讓人出現短暫頭暈目眩的症狀。

耳石症8大原因（點擊下圖看清👇👇👇）

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耳石症好發於老年人，以下幾種常見原因都可能造成耳石脫落：

• 頭部外傷

• 年紀大

• 頭部長時間保持在同一位置（例如躺在牙醫椅、美容院或長期臥床休息）

• 噪音傷害

• 患有慢性中耳炎

• 曾接受耳科手術

• 前庭動脈阻塞

• 耳中毒：服用部分抗生素、抗癌藥、利尿劑、水楊酸類解熱鎮痛藥（如：阿斯匹靈）等耳毒性藥物，除了可能導致聽神經中毒，還會引發耳石症。



耳石症會出現什麼症狀？（點擊下圖看清👇👇👇）

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耳石症發作往往讓人猝不及防，可能會在你低頭、仰頭、床上側躺或翻身時突然出現，以下為耳石症6種典型的症狀：

• 突然有頭暈目眩的感覺（眩暈時間通常不會超過30秒）

• 頭重腳輕

• 容易失去平衡

• 眼振（指眼球會不自主運動）

• 噁心想吐

• 冒冷汗



耳石脫落會自己好嗎？何時該就醫？

當你反覆出現上述不適症狀時，建議盡快至耳鼻喉科檢查是否為耳石症。耳石症若未及時治療，耳石就有可能會於數月後被人體自行吸收，但在耳石尚未被吸收完畢的過程中，患者可能時不時會感到暈眩、噁心等不適症狀。

耳石症如何診斷？

醫師多半會先詢問病患有無眩暈症的相關病史，並搭配簡單的頭部擺位測試或前庭功能檢查，以診斷患者是否患有耳石症或是其他暈眩症種類。

耳石症治療毋須吃藥 耳石復位術痊癒率高

經診斷為耳石症後，通常不需要接受藥物治療，除非患者有嚴重噁心或嘔吐的症狀，醫師才會開立口服止吐藥，替病患緩解症狀。

多數情況下，醫師會對病患施行耳石復位術，藉由轉動病患頭部，將耳石導回橢圓囊，約10分鐘即可完成治療，而治療過程中患者可能會出現3~4次眩暈症狀。

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治療結束後，病患需要進行5~10分鐘的側臥休息才能離開，之後應盡量將讓頭部保持直立姿勢，且於睡覺時將頭部墊高或半仰臥睡。此外，術後1週內應避免往耳石脫落的那一側睡覺，建議平時頭部也不應突然過度往下或往上轉動，也盡量避免彎腰，才可避免耳石症復發。

一般而言，超過9成的耳石症病患經治療2~3週左右，症狀就能有所改善，而完成治療後2年內復發率則約為25%。

若想預防耳石症，建議民眾可避免過於劇烈的活動，特別是需要快速或大幅旋轉的動作，還有轉頭或轉身時也應慢慢轉動，以降低耳石脫落的機率。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：頭暈、天旋地轉是耳石脫落！靠1方法，9成耳石症患者能改善】

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