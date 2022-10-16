頭暈｜暈眩和頭暈症狀大不同！6狀況導致天旋地轉用這方法紓緩

時不時暈一下的感覺真的好困擾！不過「頭暈」和「暈眩」的感覺大不同，台灣衛生福利部雙和醫院神經內科醫師、醫務部主任陳龍表示，頭暈的感覺為頭重重、浮浮的，暈眩則為視野天旋地轉，而造成暈眩的原因有許多種。



他指出，暈眩者佔所有年齡層5%至7%，暈眩和頭暈的表現方式不同，暈眩會覺得天旋地轉、四周圍景物不停旋轉，至於頭暈的感覺，會覺得頭重、浮浮的像喝醉、地震一樣。至於頭暈，根據統計所有年齡層中約有 17% 的人會出現頭暈，80歲以上族群則有4成。

6狀況造成暈眩（按圖👇👇👇）

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至於暈眩造成原因，台灣陳龍醫師表示，像是小腦、中風等腦部中樞問題以及內耳及前庭系統都會影響人體平衡，此外，本體感覺及視覺也會影響平衡感，「有些患者會覺得眼睛浮浮的導致看東西覺得暈，但眼睛閉起來就好了。」而常見造成暈眩的原因包含梅尼爾氏症、良性陣發性暈眩、前庭神經炎等。

1. 梅尼爾氏症

梅尼爾氏症患者常出現單側耳鳴、耳悶且聽力受到影響，其暈眩持續時間不一定，從幾分鐘、小時到一整天都有可能。

2. 良性陣發性暈眩

良性陣發性暈眩屬於耳石脫落症一種，陳龍醫師解釋，內耳中的半規管就好像GPS的軌跡球，能幫助判斷方向，但當耳石脫落時，在半規管中的耳石發生移位刺激耳神經後，患者處於某個角度時會感到特別暈。

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3. 前庭神經炎

前庭神經炎的暈眩較耳石脫落症嚴重，患者無論無論轉動頭部、眼睛開合都會覺得天旋地轉且伴隨想吐的感覺。至於發作時間，有些人可能幾小時內會緩解，有些人則持續一至兩週，陳龍醫師表示，前庭神經炎治療後並不會馬上止暈，而是慢慢讓暈眩的感覺紓緩；臨床上也常看見患者因為不斷嘔吐造成電解質不平衡，直接前往急診就醫。

4. 腦部中風

基底動脈系統由基底動脈主幹、椎動脈主幹以及分支組成，而基底動脈供應腦橋、小腦和大腦後部以及內耳的血流，當基底動脈血液循環不足時，會出現暈眩的狀況，此外，有些人也會出現手腳不靈活的表現。

陳龍醫師表示，年紀大族群、三高患者及曾經發生後腦循環中風者較易出現基底動脈血液循環不佳的症狀，當症狀更嚴重時，就會發生腦幹、小腦中風，這時易同時發生走路步態不穩、嘔吐、眼球不協調的狀況，而若基底動脈完全阻塞，則可能昏迷不醒。

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5. 偏頭痛

基底動脈型的偏頭痛的症狀會以頭暈表現，患者會出現視野變形、散光、馬賽克等狀況，像是年輕女性、偏頭痛家族史的人，當面對天氣變化或壓力時就會出現偏頭痛的前兆症狀。

6. 藥物

藥物也會造成暈眩！陳龍醫師解析，最常見為降血壓用藥及前列腺治療用藥，用藥後若會發生姿態性低血壓，這時若姿勢改變時患者會覺得頭暈、有些人甚至會暈到跌倒。此外，有些抗生素或抗癌藥物會影響到聽神經及周邊神經，也會造成頭暈、暈眩。

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暈眩慢性期如何改善？「一支筆」幫助減緩

暈眩又分為急性期、慢性期，急性期發作時，患者往往會無法移動、平衡，而當進入慢性期，暈的感覺會較緩和且不太影響日常生活。

陳龍醫師表示，進階頭眼協調運動可幫助緩解暈眩，可拿一支筆放置於眼前，接著左右、上下轉頭但眼睛持續盯著筆，每組可進行20下，此動作可訓練耳朵淋巴循環並緩解暈眩。

若為急性暈眩，「有時候可服用抗暈眩藥物，不過這類藥物會導致嗜睡、暈眩等副作用，因此若沒有一直暈眩的話其實不用一直服用抗暈眩藥物，症狀緩解後就可以先停藥。」

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