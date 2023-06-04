焦慮症｜頭暈失眠肩頸痠痛查不出病因？焦慮6症狀有3個以上快就醫

喉嚨老是覺得有異物感，不是呼吸道有問題，也不是胃酸倒流刺激，可能是一種身心症！台灣一名60多歲婦人經常覺得喉嚨卡卡，而且肩頸僵硬痠痛、失眠等情形，但做了各種檢查，報告卻都正常，經醫師詳細診察，原來這名婦人是「焦慮症」引發的身心症候群。



台灣義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑分享病例，這名婦人老是覺得喉嚨卡卡，還有肩頸痠痛、失眠、頭暈等情形，持續一段時間，她擔心是癌症，但照過胃鏡、X光、超聲波，也看了耳鼻喉科，做了相關檢查，都查不出病因。醫師查了婦人的抽血和相關影像檢查，都沒什麼大問題，於是下了「焦慮症」的診斷。

廣泛性焦慮症4種潛藏跡象（按圖 👇👇👇）

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完美主義、性急的人容易焦慮

洪暐傑舉例說明，人在面對壓力或焦慮時，喉嚨的肌肉會不自覺收縮，這時候就容易讓人感覺異物感。事實上，除了喉嚨卡卡，焦慮症可能讓人從頭到腳都有相關症狀，包括頭痛、頭暈；胃有攪動感、噁心、反胃；肌肉疼痛像是背痛或肩頸痠痛、手腳刺刺麻麻；坐立難安、心跳快、呼吸急促、睡眠品質不好、口乾舌燥等，渾身上下都不舒服。

完美主義的人或急性子的人容易有焦慮的情況。洪暐傑說，完美主義的人考慮很多，同時想得很遠，一直假設太多未知的未來，是造成焦慮的原因之一；性急的人往往讓自己很緊繃，無法放鬆，一旦事情快來不及或無法順利完成，就更加緊張焦慮。

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有些人覺得自己生活很快樂，沒什麼需要煩惱，不會焦慮，但洪暐傑指出，其實焦慮和生活快不快樂並不衝突，焦慮的人也可以生活得很快樂，甚至工作表現比別人好。他說，焦慮未必是因為什麼大事，反而常常是生活瑣事，例如明天跟朋友有約要早起，前一晚就無法入眠，或要出門一直擔心家裡煤氣爐有沒有關、會不會來不及搭上車、晚一點要買的菜不知道還有沒有、會不會錯過今晚的垃圾車……，這些一連串的瑣事也會造成焦慮。

不想焦慮該怎麼辦？洪暐傑提醒，想要改善焦慮情況，除了調整生活方式，關鍵點就是要減少假設，盡量避免不斷假設還沒發生的事情，這會增加許多莫名的壓力，而且這些假設通常會往不好的方面想，會讓自己更加緊張焦慮。

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焦慮6症狀 3個以上快去就醫

不過若是焦慮狀況已經影響到日常生活，就建議尋求醫師協助，借助幫助睡眠及抗焦慮的藥物如血清素調節劑，來改善身心症狀。

洪暐傑也提供民眾自我檢查的方法，以下6個症狀若有3個以上，且在過去6個月內，有症狀比沒症狀的日子還多，就建議找醫師進一步診斷評估。

1. 坐立難安

2. 容易疲勞

3. 注意力不集中

4. 暴躁易怒

5. 睡眠障礙

6. 肌肉緊繃



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