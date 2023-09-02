牙齒健康｜洗牙傷琺瑯質、令牙齡酸軟敏感？牙醫親解4大護齒迷思

許多人把看牙醫視為畏途，特別是長輩遇到蛀牙、掉牙、牙齒痛都寧可尋求偏方或先忍一忍，更別提會每半年定期找牙醫洗牙一次。而坊間更是充斥許多錯誤偏見，如：「洗牙會讓牙縫越洗越大？」、「罹患牙周病，細菌會跑到心臟？誘發心臟疾病？！」民眾害怕看，卻又恐懼不去會有後果，如此矛盾心情，常讓民眾耽誤了就診時機。



台灣萬芳醫院牙科部醫生黃彥文表示，牙周病是指牙齒周圍組織受細菌叢感染破壞，通常是口腔清潔不佳所引起。如果把牙齒比喻成房子，所謂的牙齒疾病可想像成房子（牙齒）因日曬雨淋（咀嚼）與污垢堆積（細菌）後，導致的外牆脫落（蛀牙），若放任讓損壞繼續加深，管線就會出問題（神經發炎）。另一方面，若平常沒做好水土保持（潔牙與洗牙習慣），則會導致地基受損（牙周病）而逐漸位移倒塌（牙縫變大，甚至掉牙）。

由此可知，維持良好的口腔清潔是預防牙周病的最佳方法。黃彥文表示，除了每日的刷牙外，定期洗牙可以讓牙醫順便清除牙結石與檢查病人有無牙齒疾病，若洗完牙後覺得牙縫明顯變大且牙齦萎縮，有很大的機率是罹患了牙周相關疾病，應詢問牙醫是否需要進一步治療牙周病，因為洗牙並不等同治療牙周病。

年紀越大，越要保持口腔健康才是：（按圖了解）

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迷思1：洗牙會傷害琺瑯質？甚至導致流血？

所謂「洗牙」是用超音波將牙齒表面的結石震碎，並不會對琺瑯質造成傷害；而洗牙過程會流血，主要是因為牙齦本身發炎，洗牙後去除牙結石、牙菌斑，就不會讓牙齦腫起來，也能改善流血狀況。

迷思2：洗牙會害牙縫越來越大？

平常牙結石堆積在牙縫中間，一旦以超音波震掉牙結石，就會出現牙縫變大的錯覺。

迷思3：洗牙會讓牙齒變得酸軟、敏感？

原本被牙結石包圍的牙根暴露出來，導致短暫的敏感性牙齒，只要洗完牙後1～2周避免接觸太冷、太熱或高糖分的食物，並做好口腔清潔，就會慢慢改善。

迷思4：牙周細菌會鑽進血管跑到心臟？

牙周病患者的確有較高比例的心血管疾病，但目前科學證據並未證實兩者有直接關聯，因此不須特別擔心牙周細菌侵入血液導致心臟問題，即便少數有心臟瓣膜疾病患者，也可藉由抗生素預防在治療時細菌感染的風險。

黃彥文說，坊間流傳牙周病的片段資訊，導致大家恐懼罹患牙周病與其治療，其實如同心血管疾病一樣，藉着規律生活、減少抽煙與控制血糖，都可達到穩定病情的效果。面對牙齒相關疾病，最好的方針仍是預防勝於治療，只要民眾注重牙齒清潔、定期安排洗牙（健保給付每半年一次）與回診，才是長久維護口腔健康的捷徑。

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