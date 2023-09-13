洗牙後牙縫變大罹患牙周病機率高？更易誘發心臟病？牙醫一文解答

「擔心洗牙愈洗牙縫愈大，但又害怕牙周病細菌跑到心臟。」



這是很多人看牙的心聲，如此矛盾的心情，經常讓民眾耽誤就診時機，但你知道嗎？這段話其實漏洞百出！到底正確的觀念是什麼？

▼邊啲食物誘發牙周病？（按圖👇👇👇）

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牙周病可怕在哪？

台灣萬芳醫院牙科部醫師黃彥文說明，牙周病是指牙齒周圍組織受細菌叢感染破壞，通常是口腔清潔不佳所引起，如果把牙齒比喻成房子，所謂的牙齒疾病可想像成房子（牙齒）因日曬雨淋（咀嚼）與污垢堆積（細菌）後，導致的外牆脫落（蛀牙），若放任讓損壞繼續加深，管線就會出問題（神經發炎）；另一方面，若平常沒做好水土保持（潔牙與洗牙習慣），則會導致地基受損（牙周病）而逐漸位移倒塌（牙縫變大甚至掉牙）。

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洗牙後牙縫明顯變大，罹牙周病機率高

由此可知，維持良好的口腔清潔是預防牙周病的最佳方法，黃彥文表示，除了每天刷牙外，定期洗牙可以讓牙醫師順便清除牙結石，並檢查有無牙齒疾病，若洗完牙後覺得牙縫明顯變大且牙齦萎縮，有很大的機率罹患牙周相關疾病，應詢問牙醫師是否需要進一步治療牙周病，因為洗牙並不等同治療牙周病。

牙周病會誘發心臟病嗎？

至於牙周細菌是否會鑽進血管跑到心臟？黃彥文說，雖然牙周病患者的確有較高比例的心血管疾病，但目前科學證據並未證實兩者有直接關聯，因此不須特別擔心，即便少數有心臟瓣膜疾病患者，也可藉由抗生素預防在治療時細菌感染的風險。

▼按圖了解正確的刷牙方法👇👇👇

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黃彥文強調，若民眾罹患牙周病，藉著規律生活、減少抽煙與控制血糖，都可達到穩定病情的效果。面對牙齒相關疾病，最好的方針仍是預防勝於治療，只要民眾注重牙齒清潔、定期安排洗牙與回診，才是長久維護口腔健康的捷徑。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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