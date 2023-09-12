月經｜女子為紓緩月經腹痛連續４天使用按摩儀 結果竟致腎臟裂傷

現代人生活節奏急速，工作壓力大，為了紓緩疲勞，各種家用按摩器隨之應運而生，但大家在使用這些按摩器時一定要留意強度和頻率！內地一名女子就因為過度使用熱敷腰部按摩儀，竟導致腎臟出現挫裂傷。



據內媒報道，來自江蘇省杭州市的一名28歲女子由於每次月經來臨時都會出現腹痛。女子的男朋友知道後十分擔心，為此還特地贈送了一部熱敷腰部按摩儀給她。女子指，起初並非每日都在用，但每當腰酸背痛時，按摩器的確能為她紓緩疲倦。

近日，女子又因月經來臨而感到腹痛不斷脹痛，因此將平日20分鐘的按摩時間延長至30分鐘，還將按摩器的強度調到最大，此外，按完後腰及背部，又會按摩小腹近30分鐘，這種模式持續了4日。到經期結束後，她開始發現自己的右側腰部出現莫名痠痛，情況持續了整整一周亦沒有好轉。

而且隨住時間發展，她的痛症愈來愈嚴重，為了紓緩疼痛，她又再度增加了使用按摩器的頻率，不過這次情況不但沒有好轉，她的痛症甚至蔓延至整個下腹部，同時亦開始發燒，她才急忙趕到醫院就診。經檢查後發現，她的右側腎臟周圍積血，醫生建議她到浙江大學醫學院附屬第一醫院作進一步治療。

在當日傍晚，就因為右腰部脹痛難忍，被送進了浙一急診科就診。結合各類檢查，醫生懷疑女子是右側腎挫裂傷、包膜下血腫，並同時請泌尿外科、放射科專家會診。幸好，女子的血腫只侷限於腎周筋膜，在給予保守治療同時予以密切觀察即可，如果症狀加重或出現血色素下降，就需要採取介入栓塞手術，嚴重可能需要泌尿外科手術處理。

目前，女子雖已平安出院，還要謹遵醫囑接受至少半個月以上時間的絕對臥床靜養與密切隨訪。醫生解釋，腎臟是腹膜後器官，外面包著一層腎包膜，一般情況下腎臟不太容易受傷，但如果撞擊部位正好在兩側腰部，腎臟就相當於被迫到死角，無處可躲，只能去承受撞擊，就會受傷。

醫師進一步指出，「患者本身又比較瘦，腰部脂肪相對較少，她把家用按摩儀調到最高檔，放在後腰及腹部按摩，長時間劇烈震動，強度過大的衝擊力傳導到腎臟，極易導致腎挫裂傷，出血淤積到腎包膜下形成包膜下血腫，如果病情不加以控制、繼續惡化，有可能會造成腎功能損傷！」

無須服藥！ 做４件事即可緩解月經痛？

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1. 使用熱敷：將熱水袋或溫熱的浸泡毛巾放在腹部可以幫助緩解月經痛。熱敷有助於紓緩子宮肌肉的痙攣，減輕疼痛感。



2. 適度運動：輕度的運動，例如散步或瑜伽，可以促進血液循環、釋放身體內的內啡肽（一種天然止痛劑）並減輕月經痛。選擇低強度和低衝擊的運動形式，例如散步、瑜伽或游泳等，以避免過度疲勞。



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3. 改變飲食習慣：嘗試增加攝取富含鈣、鎂和維生素D的食物，例如牛奶、乳製品、綠葉蔬菜和堅果。減少攝取咖啡因、鹽分和飽和脂肪可能也有助於緩解症狀。



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4. 避免壓力：情緒壓力可能會加劇月經痛。嘗試適當的壓力管理技巧，例如深呼吸、冥想、放鬆練習或與朋友聊天，以減輕身心壓力。



如果以上方法無法有效緩解您的月經痛，或者您的月經痛嚴重影響您的生活質量，建議您尋求專業的醫療建議。婦科醫生可能會進一步評估您的症狀並提供適當的治療方案。