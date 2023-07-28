子宮肌瘤｜月經來時總是痛不欲生？網友熱議5大常見症狀快就醫

子宮肌瘤是長在子宮內的1種平滑肌瘤，是婦科相當常見的疾病，好發於30以上的女性，而台灣有20%到30%的女性都有罹患過子宮肌瘤，但不一定每個罹患子宮肌瘤的婦女都會出現不適的症狀，且症狀也會因腫瘤生長的位置以及大小差異而有所不同。



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「子宮肌瘤症狀」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大子宮肌瘤症狀排行。

5大子宮肌瘤症狀網路聲量排行（按圖看清👇👇👇）

+ 1

「經痛加劇」記得尋求醫生協助！了解子宮肌瘤5大常見症狀

觀察近3個月內網友針對「子宮肌瘤症狀」話題的相關討論，可以發現「經痛加劇」在社群上引起熱議，網友紛紛分享經驗「我是以為經痛都正常，結果某次因月經延遲至醫院檢查，發現有子宮肌瘤」、「我經痛嚴重，子宮肌瘤也不小」，並表示嚴重時還會劇烈經痛到，需服止痛藥。

對此有人建議，生理期時會經痛的女性盡量不要過度依賴止痛藥，如果情況嚴重需就醫處理，才能儘早找出病因，而子宮肌瘤同時也經常伴隨著「月經量過多」的症狀，不少網友都直呼「有子宮肌瘤，那出血量根本是衛生棉+條一起用都止不住的」，有時甚至還會有血塊出現；更有網友補充，自己因子宮肌瘤讓月經來不停，「每次經血流量超過正常值，血紅素長年低於正常值」，導致身體還出現貧血的狀況。

相關文章：子宮肌瘤｜經痛量增多或生腫瘤？濕熱肝鬱4體質易中招要戒甜品！👇👇👇

+ 4

子宮肌瘤壓迫到這處易頻尿 出現不適症狀快就醫

子宮肌瘤生長的位置會造成的症狀有所不同，若是肌瘤長在子宮的前壁，就可能會向前壓迫膀胱，造成「頻尿」，有人就分享自己患有子宮肌瘤，雖身體無其他大礙，僅出現頻尿情形，但「頻尿冬天很難受，一晚上4、5次廁所」，所以最終還是選擇切除手術，讓自己往後不再因頻尿而影響睡眠。反之，若是肌瘤向後生長，就會誘發「骨盆腔疼痛」，或是壓迫到腸道而出現「便秘」的困擾。

相關文章：子宮肌瘤｜尿頻經血多8症狀未必要開刀 保養子宮3穴位認清事業線👇👇👇

+ 11

若身體有出現上述子宮肌瘤相關的不適症狀，記得適時尋求醫師協助，才能及早追蹤治療，避免情況惡化加重；不過，也提醒大家子宮肌瘤大多都是良性的，進展為惡性腫瘤或是癌變的機率很低，即使真的被診斷出罹患子宮肌瘤，也不必太驚慌擔憂，積極配合醫師指示治療即可有效控制。

延伸閱讀：

進出冷氣房誘發鼻過敏發作 杜絕「冷氣病」醫揭1療法

登革熱延燒！慎防蚊子叮咬有撇步 6招防蚊一定要學會

【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」