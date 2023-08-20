月經｜荷爾蒙變化使人易怒焦慮 婦科醫生教4招改善經期症候群
撰文：健康2.0
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女性每個月都要經歷一次的「大姨媽」，是很多人的煩惱，「抓狂」連身邊人都會覺得像「瘋女人」，症狀包括易怒、焦慮、抑鬱、體重增加、愛吃東西、下腹及胸部腫脹等問題。
對此，台灣新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹在社群平台分享，這些不舒服要怎麼擺脫？也解釋身體到底如何變化才影響女生這麼大？
如何改善經期症候群（按圖👇👇👇）
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荷爾蒙是生理期的幕後操手
張瑜芹表示，月經症候群主要跟身體2個變化有關：
1. 荷爾蒙變化
在月經周期的前半部分，卵巢會釋放出雌激素，特別是雌二醇。這些雌激素有助於提升情緒穩定性，並提高快樂感。當接近月經的時候，雌激素水平會迅速下降，這可能導致情緒低落、易怒或焦慮。
2. 血糖波動
張瑜芹說，月經期間，可能會面臨血糖波動。低血糖可以導致疲勞、焦慮和情緒不穩定。
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如何改善經期症候群
若從生理的角度來看，究竟可以做些什麼讓情緒穩定？張瑜芹分享4招方法，幫助女性輕鬆度過經期不適的日子：
1. 避免過度攝取糖分和加工食品
張瑜芹說，因為它們可能導致血糖快速升高和下降。
2. 適量攝取維他命和礦物質
張瑜芹指出，攝取足夠的維他命B6、鎂和鈣可能有助於穩定情緒。這些營養素可以在食物中找到，如堅果、綠葉蔬菜、全穀類、魚類和乳製品。
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3. 適度運動
規律的有氧運動，如散步、游泳或瑜伽，有助於釋放身體和心理的壓力，提升情緒和心理健康。
4. 充足睡眠
確保充足的睡眠和良好的睡眠品質對情緒穩定至關重要，建立規律的睡眠時間表，並創造一個適合放鬆的環境。
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