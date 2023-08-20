月經｜荷爾蒙變化使人易怒焦慮　婦科醫生教4招改善經期症候群

女性每個月都要經歷一次的「大姨媽」，是很多人的煩惱，「抓狂」連身邊人都會覺得像「瘋女人」，症狀包括易怒、焦慮、抑鬱、體重增加、愛吃東西、下腹及胸部腫脹等問題。



對此，台灣新竹國泰婦產部主治醫師張瑜芹在社群平台分享，這些不舒服要怎麼擺脫？也解釋身體到底如何變化才影響女生這麼大？

如何改善經期症候群（按圖👇👇👇）

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荷爾蒙是生理期的幕後操手

張瑜芹表示，月經症候群主要跟身體2個變化有關：

1. 荷爾蒙變化

在月經周期的前半部分，卵巢會釋放出雌激素，特別是雌二醇。這些雌激素有助於提升情緒穩定性，並提高快樂感。當接近月經的時候，雌激素水平會迅速下降，這可能導致情緒低落、易怒或焦慮。

2. 血糖波動

張瑜芹說，月經期間，可能會面臨血糖波動。低血糖可以導致疲勞、焦慮和情緒不穩定。

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如何改善經期症候群

若從生理的角度來看，究竟可以做些什麼讓情緒穩定？張瑜芹分享4招方法，幫助女性輕鬆度過經期不適的日子：

1. 避免過度攝取糖分和加工食品

張瑜芹說，因為它們可能導致血糖快速升高和下降。

2. 適量攝取維他命和礦物質

張瑜芹指出，攝取足夠的維他命B6、鎂和鈣可能有助於穩定情緒。這些營養素可以在食物中找到，如堅果、綠葉蔬菜、全穀類、魚類和乳製品。

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3. 適度運動

規律的有氧運動，如散步、游泳或瑜伽，有助於釋放身體和心理的壓力，提升情緒和心理健康。

4. 充足睡眠

確保充足的睡眠和良好的睡眠品質對情緒穩定至關重要，建立規律的睡眠時間表，並創造一個適合放鬆的環境。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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