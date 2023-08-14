經期｜留心3種月經顏色每月都要檢查！經血淺紅色可能是子宮發炎

女生每個月都要來一次，許多人不太在乎自己流的血！



不過，台灣張瑜芹醫師提醒每一次經期來時經血的顏色、濃稠度、持續時間等都要留心，因為有可能子宮正在透過月經向妳求救！

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台灣張瑜芹醫師在Facebook發文表示，如果月經不是鮮紅色，建議要趕快掛婦產科給醫生檢查，不要苦了自己的子宮：

1. 淺紅色：看起來像是很稀的果汁，就像經血被大量水分稀釋的感覺。這有可能是因為受精卵著床出血（準備懷孕），也有可能是子宮發炎、破皮、性行為等原因出血。

2. 深紅色：血液顏色暗且深，如果持續超過3天以上，血量大並伴隨血塊，有可能是卵巢囊腫、肌瘤增生，要趕快就醫檢查。

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3. 濃黑深褐色：如果是一開始先是濃黑色經血，可能是上一次經血沒有排乾淨，會引起經期不規律、多囊性卵巢症候群的問題，表示子宮可能有沾黏凹陷，引起經血排放不順。

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