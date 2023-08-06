月經｜痛到無法站立、食止痛藥都無用？專家傳授5招緩解經痛

經痛是年輕女性常見的問題，但若吃止痛藥沒用，又怕動手術影響懷孕怎麼辦呢？



台灣擔任奧運選手專責物理治療師的張正琪表示，嚴重經痛的問題大多為子宮肌瘤壓迫到子宮腔，或子宮內膜異位造成朱古力瘤，若嚴重到會痙攣甚至暈倒，建議請醫師評估是否需開刀治療；若情況尚未嚴重到非手術不可，則可靠下列6種方式來緩解：

5招緩解經痛（按圖👇👇👇）

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經痛輕微者會感覺腹悶、隱隱作痛，嚴重則會全身無力，甚至痛到無法站立。許多女性大多是自行服藥，但若服藥後效果有限，建議找婦產科醫師進一步檢查和治療。經痛一般可以分為「原發性經痛」與「續發性經痛」兩大類，前者可吃朱古力或紅豆湯等飲食法緩解，後者則是有骨盆腔疾病，需透過醫師檢查確認病因，給予適當的藥物和治療，經痛問題才能徹底解決。

第1招：熱敷促進血液循環

使用暖暖包熱敷或是泡腳，有助於促進下肢與骨盆腔血液循環，讓冰冷手腳與腹部暖活起來。

第2招：朱古力飲食法

根據研究顯示，黑朱古力（可可含量>70%）富含鎂，適量攝取可達到肌肉放鬆的效果，另外黑朱古力也富含可可多酚與糖分，可促進腦內啡與血清素的分泌，讓心情愉快。推薦食用72％朱古力，可避免引發肥胖問題。一般女性可在經期後補充四物湯，但若是子宮肌瘤患者，吃太補恐會加速肌瘤生長，因此此類患者建議先諮詢中醫師再進補。

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第3招：非經期適度運動

推薦在「非經期」的時候進行輕度運動，例如伸展、有氧運動、瑜伽、普拉提（Pilates）等，有助於緩解經痛狀況。張正琪補充，運動後若出血量略為增多（非大量血崩），不一定是壞事，有可能是運動讓子宮肌肉彈性變佳，收縮更有力，排出了之前未排乾淨的經血，反而是好事。

第4招：避免久坐

生理期時又累又痛懶得動，為了維持血液循環，有空時可稍微抬腳，活動髖關節，促進骨盆腔肌肉活動與血液迴圈，讓子宮肌肉保有彈性活力，排出經血不淤積。

第5招：專業治療－內臟筋膜鬆動術

不少女性不愛運動，子宮肌肉無力，加上經血堆積壓住肌肉，導致子宮肌肉彈性變差，整個子宮就會處在筋膜緊繃的狀態，經血更不易排出，形成惡性循環。藉由物理治療師進行內臟筋膜鬆動術（Visceral Manipulation, VM），可促進內臟與其週邊組織正常活動。雖然治療時疼痛感較高，但能紓緩緊繃的腹部與子宮肌肉、促進血液循環，還能緩解漏尿、便秘、腸躁等多種問題。

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另外，低周波治療器屬於復健科使用的電療器材，主要功效為止痛與促進血液迴圈，類似止痛藥可以暫時緩解經痛，都僅是緩解表面症狀。張正琪呼籲，嚴重經痛的女性朋友，仍應先尋求婦產科醫師評估狀況是否需要開刀，從根本上對症下藥，並做好日常生活保養，才能改善經痛困擾。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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