卵巢扭轉｜8歲女童運動後突腹痛、嘔吐 就醫揭卵巢扭轉720度

內地一名8歲兒童在跳繩後突然腹痛、嘔吐，經檢查後發現卵巢蒂部扭轉720度，同時亦長了一顆畸胎瘤，幸好及時接受手術，長大後生育能力不會受到影響，隔日就已經可以下床走動。



據內媒報道，浙江省人民醫院近日接診了一名8歲的女童，據指女童在就診前曾出現多次嘔吐，醫院起初懷疑女童是食物中毒，但在檢查後便排除了這個可能。

後來經醫生詢問之下，發現女童在病發前曾跳繩持續跳了半小時，在這之後才出現腹痛、噁心、嘔吐不止等症狀。以此為依據，醫生馬上為女童安排驗血和腹部超聲波及電腦掃描，最終發現發病原因在卵巢。

醫生緊急為女童進行腹腔鏡手術，在過程中醫生發現女童的的右側卵巢明顯增大，表面呈暗黑色、局部缺血性壞死，除此之外還發現體積約３立方厘米的囊腫，囊內可見有毛髮及脂肪，而卵巢蒂部則是扭轉2圈約為720度。幸好，在手術後女童的身體康復良好，隔日就已經可以下床走動。

醫生解釋，卵巢扭轉是常見的婦科急症，每個年齡層的女性均有機會發生。尤其是在劇烈活動後，像跳繩、跑步、打球或體位變化時，或卵巢本身患有畸胎瘤、功能性囊腫（包含濾泡囊腫與黃體囊腫）等腫瘤，都會導致卵巢扭轉更容易發生。

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卵巢扭轉是什麼？

卵巢扭轉是指卵巢在盆腔中發生旋轉，導致其血液供應受阻的情況。這種情況通常是由於卵巢周圍的支撐組織受損或鬆弛，使得卵巢可以自由地扭轉或翻轉。

卵巢扭轉可能導致以下症狀

1. 劇烈的腹痛：卵巢扭轉時，扭轉的卵巢會引起劇烈的腹痛，通常位於盆腔或下腹部。



2. 嘔吐和噁心：腹痛可能會導致噁心和嘔吐。



3. 腹部膨脹感：扭轉的卵巢可能導致腹部膨脹感或不適。



4. 快速或不規則的心率：血液供應受限可能導致心率加快或不規則心跳。



5. 尿頻或尿急：卵巢扭轉可能對尿道或膀胱施加壓力，導致尿頻或尿急。



6. 頭暈和暈厥：卵巢扭轉可能干擾血液供應，導致供氧不足，引起頭暈或暈厥。



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做足５件事預防卵巢扭轉

1. 保持健康體重：維持健康的體重範圍可以減少腹部壓力，減少扭轉的風險。



2. 避免劇烈運動或活動：避免劇烈運動或活動，特別是在月經期間或卵巢區域出現不適時。



3. 避免突然改變體位：避免突然變換體位，尤其是快速從躺著的姿勢坐起或站立起來。



4. 定期進行婦科檢查：定期進行婦科檢查，包括盆腔檢查和超聲波檢查，可以及早發現任何卵巢問題，包括卵巢囊腫或異常扭轉。



5. 注意症狀和不適：如果您經常出現盆腔區域的不適或疼痛，特別是伴隨其他症狀如噁心、嘔吐、腹脹等，應及時就醫並告知醫生。



請注意，這些建議並不能保證完全避免卵巢扭轉的發生，因為有些情況可能是由於先天性因素或其他不可控制的原因引起的。如果您有任何疑問或擔憂，最好諮詢婦科醫生，以獲取個體化的建議和指導。

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