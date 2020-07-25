【瑜伽動作】經痛仲食止痛藥？蝴蝶式貓式6個動作保養子宮緩經痛

經痛，困擾不少來經的女性。為什麼會經痛？常吃辛辣食物引起，還是子宮肌腺瘤、朱古力瘤導致？紓緩經痛大法——敷熱水袋、食止痛藥、朱古力、飲暖水、紅棗水和薑茶通通對你沒效？台灣TVBS頻道《健康2.0》一集提出改善經痛、保養子宮和令子宮回復年輕的瑜伽動作，不妨一試！

你有否試過因經痛不適，痛不欲生而請假？台灣婦產科醫生陳保仁表示，曾有研究指10位女性中有9位一年總有一天因經痛請假。而大型統計顯示，約10位女性就有3位會連續3個月有經痛引起的不適。

不少女性都會有經痛問題，有些更伴隨頭痛及腰痠背痛。（freepik）

經痛不適影響身心健康

經痛不適不單指女性會出現腹痛症狀，還有什麼不適？（按圖）

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朱古力瘤可引起經痛

陳醫生表示，經痛可分為2類，包括原發性經痛和次發性經痛：（按圖）

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紓緩和預防經痛動作

台灣瑜伽導師Lulu在節目中，教大家數個紓緩經痛和保養子宮的動作，每天只需數分鐘令子宮更健康！

紓緩動作一：適合正經歷經痛的女性

工具：根據體型準備2個大小適合的枕頭，將2個枕頭疊起，放置在下方的枕頭靠近身體，上方的枕頭稍微往前方（較遠離身體）

1. 打開雙腳

2. 身體往前彎曲，上半身臥在枕頭上

紓緩及預防動作二：蝴蝶式

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經痛的現象可能因肌肉收縮導致十分繃緊，透過此動作得以放鬆。

1. 合起腳掌，手放在腳踝上

2. 吸氣時膝蓋往上

3. 呼氣，身體稍微往斜前方一點點，膝蓋往下

4. 吸氣，再把膝蓋往上提

5. 重複5至10次後，將雙手輕輕往前放鬆（膝蓋可稍微往上提）

注意：背部要直，動作不必太大

6. 最後，慢慢吸氣上身站起來，吐氣放鬆

7. 抖動雙腳作紓緩

提醒：每天早晚做更佳

紓緩及預防動作三：三角前彎式

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1. 站在床或椅子前，雙腳打開，腳掌向前

2. 雙手放在床或椅子上，背部拉長伸直

3. 頭部可放在床或椅上

4. 保持動作做5至10次呼吸

注意：如果感到勉強，可彎曲雙腳

保養子宮動作一：肩立式

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工具：椅子、如有瑜伽墊可將椅子放在墊上

1. 躺下，臀部靠近椅子

2. 將雙腳放在椅子上，雙手平放地上

3. 吸氣，慢慢用腳推椅子，將臀部抬起

4. 呼氣，慢慢放鬆

5. 最後一次稍微停留，保持姿勢做3至4次呼吸

6. 完成後，膝蓋靠近胸口，由側邊起身

注意：不用過於大力

保養子宮動作二：貓式、貓式延展

【貓式】

貓式可助盆骨靈活，子宮肌肉回復彈性，重回年輕，又稱為「子宮回春動作」。

1. 手放在地板上，十指打開，膝蓋亦放在地板上

2. 吸氣，背部往上延伸

3. 呼氣，把腹部往內收縮，整個背部呈拱形，下巴向恥骨靠近

4. 吸氣，由尾椎骨慢慢一節節向前延伸

5. 做5至10次呼吸

【貓式延展】

1. 腹部往下推，雙手往前延伸，眼晴向前看

2. 臀部再往後推

3. 膝蓋併攏夾緊

經痛不適食咩好？

其實坊間對經痛有什麼可吃不可吃的說法眾說紛云，節目中，陳醫生則提到常吃刺激性食物如辣椒、麻辣火鍋會較易引起經痛，所以大家都應盡量避免吃刺激性食物！

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ViuTV亦曾有一個健康節目《維他命師》，請來中西醫、營養師等講解各種健康問題及奇難雜症，其中兩集就提到經痛，教大家中西方的經痛食療：（按圖）

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