視網膜病變｜眼前有黑影？好發於30至50歲男性　6因素增發病風險

台灣41歲詹先生因從兩週前發現自己的右眼不僅眼前出現一個淡淡的黑影，看出去的影像也比左眼的影像小。



本來覺得應該是近期處理重大企劃案，壓力太大所致的眼花，好好休息後應該會好轉，但假期結束右眼的情況依舊沒有改善，故至眼科就診；經醫師詳細問診及檢查後，診斷罹患中心漿液性脈絡膜視網膜病變。

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中心漿液性脈絡膜視網膜病變 急性且發生單側

台灣新竹台大分院新竹醫院眼科部李宜潔醫師說明，中心漿液性脈絡膜視網膜病變（中漿病）大部分是急性發作於單側眼睛，多好發於30至50歲的健康男性。雖然造成的原因尚未明確，但高度壓力、精神緊張、長期類固醇使用、酗酒、吸煙、熬夜等因素會增加發病風險。

此外，病人會突然發現影像轉暗、變小，甚至扭曲變形，色覺的敏感度也會下降，對於近距離的文書處理工作者將有很大的影響。

易與黃斑部病變混淆 眼底螢光攝影檢查揪病因

台灣李宜潔醫師說明，中心漿液性脈絡膜視網膜病變與其他黃斑部病變在臨床表現上容易混淆，要確定是否為中心漿液性脈絡膜視網膜病變，需要利用眼底螢光攝影檢查，排除其他可能的黃斑部病變，並且查明是何處視網膜色素細胞的滲漏造成黃斑部視網膜剝離。

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治療方式一次看 改善生活型態為首要

台灣李宜潔醫師提醒，目前針對中心漿液性脈絡膜視網膜病變的治療，首先會建議病人戒煙、不熬夜、放鬆心情等先改善生活型態，病人大多預後良好，視網膜剝離在3至4個月內就自行吸收。若是自行吸收緩慢，則建議與醫師充分討論，改使用口服藥物、局部視網膜雷射、或是光動力療法等適合的方式治療。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】