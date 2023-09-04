視網膜病變｜視力模糊全因年齡增長？醫提醒當心糖尿病衍生4眼疾

一名60歲男子過去數年來，雙眼視力逐漸模糊，原以為是年紀增長導致的視力退化，就診後才發現是糖尿病視網膜病變，不只視力退化，還有黃斑部水腫、視網膜也險些剝離，差點失明。



不過根據這名男子的病歷來看，自從罹患糖尿病後，血糖已經長期控制穩定，為何會突然形成糖尿病視網膜病變呢？

什麼是視網膜病變？（按圖👇👇👇）

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視網膜是眼睛的內層結構，其中包含光感受器，作用為將進入眼睛的光信號轉換為神經信號，再傳送到大腦進行視覺處理。部分病患在早期沒有症狀，不過罹患此症後，病患會有視覺模糊的狀況產生，台灣恩主公醫院眼科陳彥晟醫師表示，其中包含一部分的視野模糊、看物體會有閃光、黑點或浮動物體、直線遭到扭曲等等。

若再嚴重一些，會使病患失去視力。糖尿病之所以促使視網膜病變，是因為人體長期處在高血糖水平之下，視網膜的微小血管會受到損害，導致血管脆弱易破裂，造成視網膜出血。另外，高血糖也會刺激新的血管生長，通常脆弱易裂，提高視網膜出血機率。陳彥晟補充，糖尿病視網膜病變，不只容易加速早發性白內障出現，也是造成許多糖友失明的原因。

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視網膜病變易衍生4眼疾 末期併發症恐失明

上文提及，視網膜病變會造成微小血管受到損害，同時也會造成阻塞及缺血，台灣陳彥晟醫師解釋，這時缺血又缺氧的視網膜為了自救，會刺激體內分泌血管新生因子，去促進視網膜長出新血管。不過新生血管易裂，若血液滲漏到黃斑部，會產生「黃斑部水腫」，影響中央視覺，出現視力濛霧、扭曲、甚至有暗影；

另外，當血液瀰漫玻璃體，則會變成「玻璃體出血」，出血部分會擋住視網膜，影響光線進入眼睛，影響視覺清晰度。在病患的視野當中，除了看出去會一片模糊之外，也會有區域變的黯淡甚至消失，飛蚊症症狀增加和閃光症狀，視覺功能明顯下降。

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台灣陳彥晟醫師也指出，新生血管的不穩定性也會造成「視網膜剝離」的危機。除了容易破裂，血液積聚在視網膜內以外，在新生血管形成之時，可能會與視網膜結合、串連在一起。持續一段時間後，血管會萎縮、纖維化，在視網膜上方形成一層層的薄膜並拉扯，造成視網膜剝離，造成病患產生視野缺損，嚴重恐怕失明。

臨床案例顯示，糖尿病視網膜病變的末期併發症常見「青光眼」，原因是不健康的新生血管長在虹膜上，阻礙正常眼睛房水排出的通道，使眼壓上升、視力模糊、感到眼睛紅、痛，且當眼壓過高的時間太長，會產生不可逆的視神經病變，進而失明。

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血糖穩定控制，別忘定期眼科追蹤

陳彥晟說明，糖尿病初期因為症狀不明顯不易察覺，出現症狀時，血糖已經超標一段時間了，全身血管和代謝功能都受到影響，即便後來血糖成功控制，視網膜可能早已病變受損，惡化速度加快，損害視力時才發現病況。文中該名60歲男子就屬於此種情形。

陳彥晟建議，糖尿病糖友應定期至眼科追蹤。若初次檢查無糖尿病視網膜病變， 1年追蹤1次即可。若已有糖尿病視網膜病變，根據臨床情況每3至6個月追蹤一次，較嚴重或需要進行治療的病變，則是1至3個月追蹤1次，避免失明危機找上門。

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