血尿｜5旬婦膀胱有4厘米結石　反覆發炎、細菌感染　再拖或變癌症

台灣新竹50歲郭姓婦人反覆解尿疼痛且排尿困難，但只要發作就靠成藥解決，直到出現血尿才就醫。沒想到醫生檢查時發現，她膀胱裏竟然有4厘米大的結石，宛若「珊瑚礁」在膀胱裏滾動。醫生提醒，有類似狀況的患者若不介入治療，讓結石持續刺激膀胱壁，長期下來恐演變成瘜肉，再拖下去不排除變癌症。



台灣東元綜合醫院泌尿外科醫生戴順慶指出，郭姓婦人從年初開始反覆膀胱發炎，至今也才8個月，結石竟然可以長到4厘米，相比一般約0.5厘米的結石，體積是一般人的十倍大，初判可能是天氣炎熱、水份補充不足，加上膀胱反覆發炎，才會使草酸鈣有機會日夜累積，慢慢從小石頭滾成大石頭。

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戴順慶說明，膀胱結石只要沒有造成阻塞，多數不會疼痛，而患者主述的疼痛感，是因為結石在膀胱內會滾動，而摩擦到膀胱壁引起的血尿及細菌感染所造成。透過內視鏡頭影像可以看見，膀胱內壁有反覆摩擦造成的多處紅點，部分區域已經出現「膀胱內膜不平整」的情形。

戴順慶表示，結石好發族群包括長期臥床放置尿管、男性前列腺肥大以及因行動不便水喝得太少的60歲以上長者，尤其今年天氣特別炎熱，一定要補足水份，每天至少2公升以上。戴順慶提醒，膀胱反覆發炎不治療，最怕就是嚴重細菌感染延誤成敗血症、危及生命，曾經就有60多歲的婆婆隱忍病情，最終罹患膀胱癌。

戴順慶指出，治療方面，新型的「內視鏡鈥雷射手術」，能將結石打成粉末狀，粉末再隨著內視鏡水流排出，相比傳統手術只能打成顆粒狀再夾出，鈥雷射碎石的手術無傷口、風險低、復原快。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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