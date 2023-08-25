有血尿是什麼疾病？泌尿科醫生一文解答　飲食、藥物可致尿液變色

每次上廁所時觀察自己的小便顏色，是了解自身健康狀況很好的方式，只是當小便出現異常出血，難免讓人很緊張，



泌尿科醫師提醒：「血尿雖然是常見主訴，但背後原因百百種，從只需定期追蹤的良性疾病，到足以致死的惡性腫瘤都有可能。」尤其是無痛的血尿急有可能與癌症有相關聯。

出現血尿可能是哪些疾病？（按圖👇👇👇）

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血尿也有可能看不出來！

血尿簡單來說就是尿液中出現血，在臨床上是蠻常見的症狀，但因為尿液從製造出來到最後排出尿謝經過許多器官跟部位，包含腎臟、輸尿管、膀胱、尿道，若是其中一個部位出狀況都可能會造成血尿！

台灣衛福部台中醫院泌尿科醫師簡宏祐指出，血尿可以從性質上可分為兩種：

- 肉眼可見的血尿：腎絲球血尿多為棕色，若是膀胱尿道則是鮮紅色

- 顯微性血尿：顯微鏡下才能辨識，多與高尿鈣症、惡性腫瘤有關



血尿常造成的疾病有這些

除了血尿顏色是很重要觀察重點外，患者本身是否有還有其他症狀也要加入判斷，以及血尿會不會痛也是一大重要觀察指標，主要會造成血尿予以下疾病有關聯性：

一、泌尿道感染

當有尿路結構異常所致，如腎盂腎炎、膀胱炎或泌尿道結核菌感染等泌尿道感染，都會造成不同程度的「有痛性」血尿。同時還有會有相關症狀，包含：小便灼熱感、頻尿急尿，甚至發燒的可能性。

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二、結石

當有尿路結石的時候，也可能會有血尿伴隨疼痛的情形發生，由於患者可能會痛到在地上打滾，有時甚至會有難以排尿的狀況，在臨床上相對好辨別，可藉由超聲波或是X光進一步釐清狀況。

三、前列腺問題

年長的男性患者也常因前列腺（或稱攝護腺）肥大而出現血尿，在這種情況下若血尿不是特別嚴重且排尿順暢，通常不需要特別做另外的治療。

還有如自體免疫與其他原因造成的腎絲球發炎性疾病，都是可能出現血尿的原因。

四、泌尿道腫瘤

最需要防範的是「泌尿道腫瘤」造成的血尿，例如：前列腺癌、腎細胞癌、膀胱癌及上泌尿道的泌尿上皮癌。簡宏祐強調：「由於癌症造成的血尿通常是無痛性，所以反而會讓人忽略它的存在。」

不可否認，若是遇到「無痛性」的血尿，需要特別小心地做進一步檢查，若狀況沒有改善，有時候會需要進行膀胱內視鏡檢查或影像學檢查來確認有無腫瘤。簡宏祐分享近期遇到的個案，一名84歲患者一年來常常有血尿，也因反覆泌尿道感染頻繁住院，甚至出現解尿困難，經檢查證實為第一期的泌尿上皮癌。

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飲食、藥物也可能導致尿液變色

也不是所有血尿都是疾病，簡宏祐提醒：「有時候民眾因服用一些抗結核藥物或紅龍果、紅菜頭（甜菜根）及黑莓類食物，會出現紅色尿液，這屬於正常現象，不須懷疑是血尿而過度驚慌。」

血尿雖然聽起來可怕，但未必是嚴重的疾病，有些只是只需定期追蹤的良性疾病，建議民眾如果出現血尿時，可儘快到「泌尿科」或「腎臟科」門診做進一步檢查，儘早找到血尿的主因。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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