便秘｜7旬老翁便秘不適徒手挖肛門致感染 醫生：致死率達9成！

便秘時一定不能勉強，不然可能會弄巧反拙，反而導致生命危險。台灣有一名72歲老翁長期飽受便祕困擾，為了大便暢通他竟選擇用手挖肛門，結果導致惡菌感染，引發有極高致死風險的疾病，幸好手術及時進行，老翁撿回一命。



據台媒報道，台灣南投一名72歲老翁因年事已高，腸胃蠕動比較差，近年來一直受便秘問題困擾，平日亦需要依靠軟便藥幫助排便。但由於近日便秘加劇，已多日沒有排便，於是老翁忽發奇想，打算用手從肛門摳出糞石，結果不單沒有摳出糞石，反而令肛門附近的肌肉出現疼痛。最初老翁自以是痔瘡發作並沒有加以理會，即使痛感持續了好幾天，他也只是簡單就醫取藥就算。

豈料，兩日後老翁的病情突然惡化再次求醫。醫生發現，老翁不只肛門周邊開始紅腫，情況甚至順著筋膜一路延伸到陰囊、會陰及前腹壁等部位，於是立即安排CT掃描及手指內診，確認老翁患上由細菌感染所引發的壞死性筋膜炎，也稱為「佛尼爾氏壞死症」，醫生立即為老翁安排手術，幸好過程十分順利，潰爛組織都完全切除，老翁住院20多天後總算痊癒出院，事後他亦猶有餘悸表示：「我以後再也不敢亂挖了」。

「佛尼爾氏壞死症」致死率達9成！

主治醫生、亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科醫師林敬淳表示，佛尼爾氏壞死症病況發作快速、致死率極高，任何小傷口都要特別注意，病發後若不緊急執行清創手術，死亡率恐高達9成以上，即使妥善治療，死亡率平均仍介於20至30％，是十分嚴重的急症之一。此外，萬一本身患有糖尿病、免疫力低下等高危險群者，一旦肛門部位出現局部紅腫熱痛症狀，也一定要儘速就醫尋求協助，以免錯過最佳治療時機，釀成難以彌補的傷害。

便秘常見成因

林敬淳指出，便秘是指常有排便困難、解不乾淨的感覺，造成便秘原因則以原發性便秘居多，包括久坐、負重、生活作息不正常、心理壓力大、欠缺運動、水分補充少及欠缺攝取高纖維食物等。

▼ 怎樣才算便秘？可用以下三個基本指標判斷。（按圖 👇👇👇）

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便秘三個基本指標：

• 每周排便少於3次



• 排便後時有「痾」不清的感覺



• 糞便乾硬致排便費力



7種食物吃出腸道健康！

想要改善便秘問題，除了改善生活習慣外，亦可以進食一些高纖食物或益生元食物，有助益菌生長，抑制腸道中的不良菌，紓緩便秘。

以下是7種具有改善腸道健康和便秘功效的食物：

1. 燕麥



燕麥是一種富含可溶性纖維素的食物，可促進腸道蠕動，增加糞便體積和水分，減輕便秘症狀。此外，燕麥還富含β-葡聚醣、維生素B1、B2、E等營養素。

2. 菠菜



菠菜富含纖維素、維生素C、葉酸、鐵等營養素，可幫助腸道保持健康，促進腸道蠕動，減輕便秘。

3. 豆類



豆類如黃豆、綠豆、黑豆等，富含膳食纖維、植物蛋白、維生素B群等營養素，可促進腸道蠕動，增加糞便體積和水分，緩解便秘症狀。

4. 酸奶



酸奶富含益生菌，可幫助腸道維持菌群平衡，促進腸道蠕動，減輕便秘。此外，酸奶還富含鈣、蛋白質等營養素。

5. 蘋果



蘋果富含果膠，可增加糞便體積和水分，促進腸道蠕動，緩解便秘症狀。此外，蘋果還富含維生素C、膳食纖維等營養素。

6. 薏米



薏米含有豐富的膳食纖維和澱粉分解酶，可促進腸道蠕動，增加糞便體積和水分，緩解便秘症狀。此外，薏米還富含蛋白質、維生素B群等營養素。

7. 紅薯



紅薯富含膳食纖維和膳食澱粉，可促進腸道蠕動，增加糞便體積和水分，緩解便秘症狀。此外，紅薯還富含維生素A、維生素C、鉀等營養素。

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