下咽癌｜好發於55至70歲喝酒男性！若長期咽喉痛聲音沙啞務必注意

台灣36歲陳先生平時不煙不酒，近日要很用力才能把食物吞下去，連開水也難以下嚥。至醫院求診，切片結果顯示為「下咽癌」，接受癌症手術治療後，恢復良好並持續追蹤。



不煙不酒的陳先生，生活還算規律，最近一個月開始覺得吞東西不好吞，要很用力才能把食物吞下去，一開始並沒有多想，後來慢慢的連溫開水也難以下嚥，於是到附近診所求診，診所的醫師經過初步檢查後，並沒有發現什麼異樣，但建議找時間到醫院做進一步的檢查。陳先生心想醫院有點距離，加上工作忙碌，就一拖再拖。有次隔壁罹患食道癌的長輩到家裡作客，表示陳先生的症狀跟自己的情況很像，建議趕緊去看醫師。

常見食道癌病徵（按圖了解👇👇👇）：

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收治陳先生的台灣彰基耳鼻喉暨頭頸部主治醫師洪雲聰表示，病人因為比較年輕且沒有喝酒，原以為是比較輕微的喉球症患者，後來經過光學內視鏡檢查後，才發現病人的咽喉部有一巨大的腫瘤，腫瘤本身已經擋住食道的入口，並且部分阻塞聲帶，好在病人來得早，還沒有完全阻塞上呼吸道，不然可能需要緊急做氣切，保留呼吸道暢通。

經過與病人的討論後，在麻醉科醫師麻醉之下，順利的做完硬式內視鏡下腫瘤切片，病人也不需要經過預防性的氣切手術；切片結果顯示為「下咽癌」，病人接受徹底的癌症手術治療，目前手術後恢復良好，並且持續在耳鼻喉科門診追蹤。

洪雲聰說明，「下咽癌」常見於55～70歲的男性，通常個案都有長期喝烈酒，因此時常合併「食道癌」的發生，據台灣本土統計約有30%的「下咽癌」病人，經過胃鏡檢查後發現同時有「食道癌」或是「食道癌」前病變。

哪些人是食道癌高危險群？（按圖 👇👇👇）

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下咽癌的症狀通常是長期的咽喉痛、聲音沙啞、吞嚥困難或是喉嚨有異物感，不過因為癌細胞長的地方是在咽喉的深處，一般目視的檢查是無法發現，常常需要內視鏡的幫忙才有辦法診斷，也因此許多的「下咽癌」患者被診斷時，都已經轉移到頸部淋巴結了，病人的五年存活率很低，大概只有30～35%，也是所有頭頸癌預後最差的。

目前手術仍是主要的治療方式，針對一些末期的病人，可能需要做到全喉切除手術，如果想要保留發聲器官，則可考慮接受同步化學放射線治療，不過當同步化學放射線治療失敗時，病人仍然需要接受全喉切除的手術。

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洪雲聰表示，癌症發現的愈早期，所需要接受手術範圍就會愈小，像早期的「下咽癌」可能只需要接受經口的雷射治療即可，術後也不需要再接受放射線治療；因此，建議如果民眾有咽喉痛超過一個月，或是吞嚥困難一段時間都沒有改善，可能需要前往醫院做內視鏡的檢查，早期發現、早期治療。

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