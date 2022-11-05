食道癌｜吸煙飲酒7種人易患食道癌　研究：吃柑橘類可降罹患風險

以台灣為例，根據台灣國健署2021年統計資料顯示，食道癌是男性中癌症標準化發生率第6名、癌症死因排名第5名。



一旦得到食道癌，5年存活率不到20％，主要原因是約有7成患者發現時已是晚期。而外國研究指出，吃柑橘類可降低食道癌風險。

哪些人是食道癌高危險群？（按圖 👇👇👇）

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哪些人是食道癌高危險群？

台灣約90％的食道癌為鱗狀細胞癌，由於食道是延續口腔的管狀結構，很容易接觸到外在因子的刺激，若是長期接觸致癌物質，就會導致細胞變性，進而產生癌症。鱗狀細胞癌有幾項已知的危險因子需要特別注意：

吸煙、酒精

香煙中的亞硝胺以及多環芳香烴，被認為是主要2大致癌物質，吸煙會增加3～9倍罹患食道癌的機率。而喝酒會增加3～5倍罹患食道癌機率，酒精的代謝物乙醛已被視為是一級致癌物，台灣高達近一半的人，體內缺乏酒精代謝酵素乙醛去氫酶，這會使乙醛這樣的致癌物更容易累積在體內，提高罹癌風險。

嚼檳榔

嚼檳榔會增加2～5倍食道癌的機率。特別要注意的是，煙酒危險因子，都具有加乘作用。例如同時吸煙加喝酒，可高達20倍的風險，三項同時都有，甚至會增加到60～80倍之多。

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吃太燙、食道弛緩不能症、胃酸倒流、肥胖

其他還有吃太燙的食物，曾因吞食鹼液造成食道灼傷，或患有食道弛緩不能症的患者。而另一種在台灣較少的食道腺癌，其危險因子除了吸煙之外，胃酸倒流被視為是最重要的危險因子，這主要是來自於長期胃酸刺激造成下段食道黏膜產生「巴瑞特氏」食道的病變。此外肥胖也是一項危險因子。

如何早期發現食道癌？

在了解自己是否是高危險群後，可以諮詢醫師是否適合接受胃鏡檢查，來進行食道癌的篩檢。食道癌並非一開始發生就是會造成食道狹窄那麼嚴重的情況，其實在食道上皮細胞在轉變為癌症時，會先經過「癌前病變」時期，這個時候上皮細胞已經開始產生變性，但是影響範圍非常表淺，病人完全不會有症狀，甚至內視鏡檢查若沒有使用特殊的強化影像技術，還可能會看不出來。若能在此時就能將癌前病變先抓出來，並接受內視鏡治療，就可以大幅降低發展成癌症的機會。

常見食道癌病徵（按圖了解）：

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養成好習慣，遠離食道癌危險因子

食道癌的危險因子多半與生活習慣有關，應盡量戒煙、戒酒、戒檳榔，增加蔬果的攝取量，同時避免吃進過多高熱量油炸、醃漬或高溫的食物或飲料。

一旦有胃酸倒流的現象，可從飲食及體重做調整，飲食方面不可暴飲暴食，避免吃太辣、太甜、太油或太燙的飲食，也千萬不要在吃飽後，馬上躺著甚至是趴著，這些都有可能讓胃酸倒流的情況變嚴重。

研究：吃柑橘類可降低食道癌風險

自然界許多食物具抗氧化或抗癌作用，如維他命A、C、E、類胡蘿蔔素、硫化合物和多酚類等。有外國研究指出，每天吃100克的柑橘類，可降低14％罹患食道癌的風險；柑橘類富含維他命C，可保護黏膜組織，阻礙亞硝酸鹽合成致癌物。雖然台灣並無類似的研究，但可確定的是，每天盡量在一餐當中，至少吃5份蔬果，均衡攝取深綠、深紅、深黃色的蔬果，以提高免疫力。

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