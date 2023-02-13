食道癌｜WHO：超過攝氏65度熱飲恐致癌 3點健康習慣遠離食道癌

依台灣國民健康署癌症登記和衛生福利部死因統計資料顯示，2020年有2,875人罹患食道癌、2021年有2,030人死於食道癌；其中9成以上罹癌患者為男性，男性發生年齡中位數為59歲，約有7成個案發生於50至70歲，為男性中癌症標準化發生率第6位、癌症死因排名第5位。



食道癌無篩檢工具 日常應提高防範警覺

依據台灣癌症登記資料發現，台灣2020年食道癌新發個案中，77.9%有吸煙行為，53.5%的個案有偶爾喝酒或習慣性喝酒，48.5%有嚼食檳榔習慣。然而食道癌目前沒有實證有效之篩檢工具，因此落實健康生活，並遠離風險因子（煙、酒、檳）及養成規律運動，都是防癌的重要因素。

常見食道癌病徵（按圖了解👇👇👇）：

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台灣國民健康署吳昭軍署長呼籲，民眾需提高警覺，多留意自身健康狀況，如出現吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感時，請及時就醫檢查，把握治療黃金期。

落實健康生活 3點遠離食道癌

至於如何落實健康活型態，避免對食道造成傷害或減少負擔，整理下列3個重點：

▸1. 平日飲食減少過燙的食物：天冷時人們都喜歡喝熱飲暖暖身，而世界衛生組織（WHO）已將超過攝氏65度的熱飲定為食道癌可能的致癌因子，當覺得食物燙口時，有可能達到傷害食道的溫度，請民眾務必注意溫度是否過燙，儘量待食物稍微溫涼後再食用。

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▸2. 及時戒除煙、酒、檳榔，減少含亞硝胺食物：抽煙、飲酒及嚼檳榔是多種癌症的共通風險因子，呼籲有接觸煙、酒、檳習慣的民眾，應儘速戒除，以避免癌症找上門。另外，美國臨床腫瘤醫學會指出，煙燻、燒烤、醃漬、加工肉品等食物，都會增加罹患食道癌的風險，減少食用此類含亞硝胺的食物，可降低罹癌風險。

哪些人是食道癌高危險群？（按圖 👇👇👇）

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▸3.身體症狀要重視，及時就醫勿拖延：食道癌的症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能導致食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形。但食道癌初期大多無明顯症狀，因此平時就需留意自身的不適感，務必提高警覺，切勿上網蒐尋相關資訊後，就自己判斷身體應該沒什麼異狀，而延誤就醫時機，如出現上述症狀時，應及時就醫檢查，把握治療黃金期。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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