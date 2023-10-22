職業病｜工作壓力太大全身都唔舒服！4大職業病上班族應按時伸展

許多人因上班而患有職業病，近日，有醫師就列出最常見的4種職業病，其中包括腰背痛、頸部緊張、手腕問題以及肩膀疼痛。



台灣復健科醫師王竣平在Facebook指出，他的病人大部分都是要坐在電腦前8小時的上班族。上班族工作壓力大，其中最常見的職業傷害包括腰背痛、頸部緊張、手腕問題以及肩膀疼痛。

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他提到，長時間以及不適當的坐姿、缺乏活動，再加上不舒服的辦公椅，都可能導致腰背痛，對脊椎和背部肌肉造成壓力。

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此外，上班族長時間低頭看電腦螢幕、長時間撐筆都會導致頸部緊張、肩膀疼痛。而長時間使用鍵盤和滑鼠也可能導致手腕問題，腕管綜合症（又稱腕隧道症候群、滑鼠手）就是相當常見的職業病。他提議，上班時可以偶爾站起來伸展一下，或是換個椅子、適度頸部伸展和頸椎按摩都有助於改善。另外，適當的手部伸展運動，可以減輕症狀並預防進一步損傷。

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