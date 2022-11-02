瑜伽動作｜蝗蟲式改善腹部贅肉緊實下半身線條　4步驟紓緩腰背痛

每日久坐腰酸背痛，下半身還不知不覺堆積不少肉肉，使得身體線條鬆垮難看。



蝗蟲式能有效伸展背部肌肉，使得疼痛紓緩，還能雕塑肌肉線條，重新打造緊實身形。

一招蝗蟲式緊實身體線條（按圖👇👇👇）

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1. 初始動作

俯臥於瑜伽墊上，雙手自然垂於身體兩側，掌心朝下，雙腿微微分開，略於骨盆同寬，腳背貼地。

2. 下半身練習

額頭或下巴點地，選自己舒適的為主。腳尖向後延伸，吸氣，雙腿向上抬起，保持雙腿伸直，膝蓋不彎曲，停留3-5個呼吸回到初始動作。

3. 上半身練習

前胸開展，雙手指尖向後延展，抬起上半身，避免聳肩，讓肩頭遠離耳朵，停留3-5個呼吸回到初始動作。

4. 蝗蟲式（上下合併）

吸氣，再度抬起下半身，足尖朝後伸直，雙手往後延伸一面帶起上半身，停留3-5個呼吸後休息。

9個瑜伽動作紓緩偏頭痛（按圖👇👇👇）

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蝗蟲式好處

拉伸肩頸，舒展緊繃肌肉、鍛鍊腹部，改善腹部贅肉、緊實下半身線條、緩解下背疼痛、加強背肌支撐力、有助消化、減輕失眠。

※小提醒：孕婦、女性生理期期間不宜施作

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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