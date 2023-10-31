甲狀腺癌｜頸部腫塊3個月沒消恐已患癌？醫生提醒1症狀需儘早就醫

台灣一名21歲女子「頸部淋巴結腫」，至耳鼻喉科求診並服用消炎藥，不料，腫脹不但3個月都沒消，還長出第二顆，轉診得知是甲狀腺腫瘤，切片確診為「甲狀腺乳突癌」。



台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在個人網站衛教中表示，淋巴的循環和身體水分循環系統，及免疫系統有關，當淋巴結遇到受傷或病毒感染，就會擴建「前哨站」，集結兵力來對抗這些外來物的侵襲。一般情況下，淋巴結腫都是跟發炎有關。不過，有些特殊狀況像是癌症，也會造成淋巴結腫。

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陳榮堅分享，曾遇過一位21歲的女子，出現頸部淋巴結腫的症狀。起初以為是蛀牙或感冒所引起，但是腫脹一個月後症狀都沒好轉。至耳鼻喉科就醫，醫師也是懷疑，會不會是因為感冒沒痊癒，所以造成淋巴結腫，當下開一些消炎藥並請她再觀察。

後來，淋巴結腫脹將近三個月，原本腫的地方沒消，還長出第二顆，她覺得很奇怪，轉診至陳榮堅的門診進行檢查，結果竟是甲狀腺長了腫瘤，切片是甲狀腺乳突癌，而甲狀腺最常見之癌症即為「乳突癌」與「濾泡癌」。

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陳榮堅提到，手術處理完後，恢復得很好，但她因為覺得這麼年輕就得癌症，變得很憂鬱，每天都把自己封閉在家裡，很多事都變得不敢做，也不敢交朋友。陳榮堅給予安慰「其實你是非常幸運的」，因為許多癌症在年輕時就罹患，症狀都會很嚴重，除了甲狀腺癌，這種癌症是極少數在年輕時罹患，治癒率較高的癌症。所幸經過開導後，女子目前也已結婚、生小孩了。

陳榮堅提醒，一般若出現淋巴結腫，而自己無法判斷時，建議儘早就醫。

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