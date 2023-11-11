糖尿病｜愛吃甜食易得病？醫生稱「不一定」　因問題癥結是胰島素

11月14日是世界糖尿病日，台灣苗栗市大千綜合醫院新陳代謝科團隊早前舉辦糖尿病病友會活動，她也解答迷思，愛吃甜食不一定容易糖尿病，但可能導致第二型糖尿病的風險。



台灣大千新陳代謝科團隊的「輕鬆控糖不荒糖 大千團隊來幫忙」病友會活動，安排手作低糖蛋糕，「糖友」表演二胡、舞蹈，氣氛熱鬧滾滾，醫生李麗青分享常見的糖尿病問題，在場人士大有收穫。

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李麗青表示，根據統計全世界每年有400萬人，因糖尿病或其相關併發症而離世，佔全球死亡人口10.7%，而在台灣罹患糖尿病超過220萬人，高危險族群包含家族病史、超過45歲，BMI大於24體重過重及肥胖者，缺乏運動、患有高血壓或高血脂等，一旦發生糖尿病，容易產生中風、視網膜病變、心血管疾病、腎病變、神經病變、足部病變等併發症。

有些人認為愛吃甜食或喝含糖飲料，容易得到糖尿病，李麗青說，糖尿病和體內胰島素的分泌有關，進食後因身體偵測到血糖升高，便會刺激胰臟分泌胰島素，幫助血糖進入細胞，因此能降低血糖數值。

她強調，吃甜食不會讓正常的人得到糖尿病，但若吃過量，造成過多的熱量、糖或脂肪，則會產生肥胖問題，使內臟脂肪堆積，導致胰島素缺乏或分泌不足，以致葡萄糖累積在血液中無法被運用，就會形成第二型糖尿病。

糖尿病分成兩種，第一型糖尿病與遺傳和環境因素有關，屬於自體免疫疾病，造成病人的胰臟無法分泌胰島素；第二型糖尿病則是因病人體內胰島素分泌量減少或產生胰島素阻抗，導致血糖無法下降，造成的原因有遺傳體質影響，及本身有胰島素阻抗的高風險因子，包括肥胖、運動不足、飲食（常吃加工食品、高糖分和油炸的食物），及藥物影響。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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