長壽不只靠運氣！百歲人瑞們分享6大秘訣　遠離男人也是關鍵？

隨着醫藥、食品及生活條件等領域的進展，大幅提升人類長壽機率，然而能活到100歲仍非易事，以美國為例，只佔總人口的不到1%。



雖然能活到這個歲數很大程度取決於遺傳和純粹運氣，但《每日郵報》整理了幾位人瑞的一系列長壽秘訣，從吃朱古力、煙肉，到動腦思考甚至遠離男人等，提供渴望延年益壽者參考。

長壽不一定「學得來」，但參考以下的養生方法，或多或少會有助吧！（按圖了解）

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保持大腦活躍

日本老奶奶田中凱恩（Kane Tanaka）1903年1月2日出生於福岡地區，直到2022年4月才去世，享年119歲107 天，是日本史上最長壽者，也是人類史上第二長壽者，僅次於法國的卡爾門特（Jeanne Calment）122歲164天。她2020表示，自己每天早上6點起床，ikigai（活着的意義）是與很多人交談、玩棋盤遊戲和做數學謎題。研究表明，透過刺激活動和社交來保持大腦活躍可防止智力衰退。

保持平靜

美國奶奶莫雷拉（Maria Branyas Morera）1907年出生在舊金山，目前已活了116 年240天，是全球現存最長壽者，她透露自己一生都把平靜生活和避開「有毒關係（爛人）」放在首位，她將自己的長壽歸功於情緒穩定、無憂無慮、與親友保持良好關係、與大自然的接觸。

她也大推乳酪，稱這是對身體有無數正面作用的食品。英國國家醫療服務體系 （NHS）稱，乳酪是鈣和蛋白質的優質來源，有益於骨骼和肌肉健康。

遠離男人

英國奶奶加蘭（Jessie Gallan）2015年去世，享年109歲，一生從未結婚，臨終前她透露自己的長壽秘訣是遠離男人，「他們帶來的麻煩比價值還多。」她也表示自己會規律運動，每天早上吃一碗熱粥。英國飲食協會稱，粥是全穀物，可降低30%罹患心臟病、中風和2型糖尿病風險。

吃煙肉和雞蛋

美國奶奶瓊斯（Susannah Mushatt Jones）2016年5月去世，活到116歲，她表示自己每天早上吃4條煙肉、炒蛋，另外每天晚上7點睡覺，每天睡10個小時。不過NHS警告，吃大量紅肉和加工肉類會增加大腸癌風險。

吃朱古力

史上最長壽人類卡爾門特1875年出生，1997年去世，活了122年又164天，據傳她並未嚴格控制飲食，反而抽煙、喝紅酒、吃朱古力，她聲稱自己1888年曾見過梵谷（Vincent van Gogh），稱對方「非常醜陋。」一些證據表明，朱古力（尤其黑朱古力）黃烷醇（flavanol）含量高，有助改善血管健康，降低心血管疾病風險。

撥空放鬆

委內瑞拉爺爺佩雷斯（Juan Vicente Pérez）5月歡度114歲生日，他將長壽歸功於撥空放鬆身心和喝當地的甘蔗酒aguardiente。NHS建議，每周飲酒量不應超過14單位（六瓶啤酒或十小杯葡萄酒）。

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