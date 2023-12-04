走路不穩該看哪科醫生？或與大腦、心臟等有關　謹記帶同藥物求診

隨着年紀增長，走路不穩涉及身體結構性病變。醫生建議，可以準備平常的藥物、藥袋請神經內外科、家庭醫學科、老年醫學科、骨科、復健科及中醫傷科等醫生協助。



臺北市立聯合醫院林森中醫昆明院區神經內科主任林志遠說，一般而言，要能夠走路需要具備三要素，第一為肢體運動系統、第二為小腦平衡系統，以及第三部份為感覺系統的完整。

年紀大，跌一跌可大可小，而且更可能是身體出現毛病的徵兆，所以絕不可輕忽：（按圖了解）

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臨床工作中，病人有走路不穩的問題，一般很難找到周全評估的科別來評估，建議可以請神經內外科、家庭醫學科、老年醫學科、骨科、復健科及中醫傷科等醫生來協助，林志遠由頭部到腳介紹一些常見關於走路不穩涉的身體結構性病變原因：

大腦

若病患有腦中風導致肢體乏力，腦脊髓液造成水腦症影響腳的運動神經元及運動皮質脊髓束，大腦因為長期高血壓、多次小中風、或一些大腦髓鞘因感染、營養維他命B12缺乏、甲狀線疾病代謝異常而白質病變，造成運動皮質脊髓束訊號傳導不佳。

基底神經核

退化所產生的巴金森氐症及相關症狀所導致的運動障礙。

小腦

中風或退化、甚至癌症引起的副腫瘤症候群（paraneoplastic neurological syndrome）產生抗體攻擊小腦等因素，導致平衡協調出現問題。

脊椎

常見的有頸部退化由外側壓迫到運動皮質脊髓束，脊椎嚴重側彎，脊椎狹窄及退化，另外因長期使用胃藥或吃素所引發的維他命B12缺乏，引發腳部無力或本體感覺不良，而走路不穩。

骨骼肌肉

包括髖關節及膝關節等，另外肌少症或糖尿病所引起的肌肉肌萎縮。

神經

嚴重的本體感覺及周邊神經病變等，都可能造成走路不穩。

心臟血管

包括喝水不夠，瓣膜性心臟病及心律不整，心跳長時間暫停停頓超過3秒，或頸動脈及椎基底動脈狹窄等因素導致心臟輸出及大腦灌流不足等因素，都可能導致走路不穩。

除了身體結構性病變外，不適當的藥物使用如安眠藥，利尿劑、心血管肌肉放鬆的鈣通道阻滯劑，泌尿科攝護腺α受體拮抗劑可以放鬆血管和前列腺的平滑肌，進而導致姿勢性低血壓或頭暈，一些抗精神用藥也可能導致類巴金森氐症狀，進而引發步態不穩。

林志遠建議，就診的患者及家人，要準備好平常使用的藥物實體或藥單、藥袋給醫生參考，雲端系統雖然也可以查到病人用藥，但這些資訊字體很小，缺乏劑量等訊息，若有實體藥物及清單，則可以加速找出走路不穩的原因，並立即給予調整藥物建議及衛教，因此再次強調，為了增加自己的安全，精確診斷及有效醫病溝通，一定要帶藥物實體或藥單、藥袋給醫生參考。

排除藥物影響後，醫生會做周全性的評估，進而結合病患的臨床病史及身體檢查，醫生則可以根據可能原因，安排各種相關檢查，以及協助會診其他相關科別的醫生。

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