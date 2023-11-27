心臟健康｜「壓手腕」可測血管阻塞？大錯特錯！醫生解釋實際用途

網傳「壓手腕血管可測血管阻塞」，以手按壓手腕兩條動脈，鬆開一隻手指後，觀察手掌顏色能否在5秒內恢復血色，就能檢測是否有血管阻塞。



台灣新光醫院心臟內科主診醫生洪惠風指出，網傳的「壓手腕血管可測血管阻塞」是指亞倫氏測試（Allen's test），臨床使用時機通常是病患要從手腕做心導管，必須先確認橈動脈、尺動脈的供應狀況，並不是用來評估心腦血管有沒有阻塞。

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亞倫氏測試結果正常，代表血管與動脈循環正常；若亞倫氏測試結果異常，依據臨床經驗，手掌血色回復較延遲，絕大多數都與血管阻塞沒有關係，可能是先天血管較小或血管曾受過傷，如從橈動脈做過心導管，未必是循環出了問題，大家無須過度緊張。

洪惠風說明，尺動脈及橈動脈等周邊血管，可能隨年齡老化而出現硬化、阻塞，但與會發生急性風險的心腦血管阻塞有很大的落差。

評估血管阻塞怎麼做？台大兒童醫院兒童心臟內科主診醫生曾偉杰表示，亞倫氏測試是用於測試手掌的血液循環，確認尺動脈及橈動脈是否有良好的雙重供應系統，並不是設計來確認血管有沒有阻塞。

靠檢測手的動脈無法推論心血管狀況，臨床確認心血管或周邊血管是否阻塞，通常是採用周邊血管超音波、杜普勒血流測試等方式確認。

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