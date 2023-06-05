8旬翁跌倒　兩周內由臥床到能照顧自己　溺愛式照護或阻礙復原

台灣將在2025年進入超高齡社會，屆時每5人就有1人年逾65歲，加上少子化問題嚴重，使得「老老照顧」或「1人照護多人」的情況越來越普遍，也形成為社會沉重負擔。不過傳統「無微不至」、「隨侍在側」的照顧，真的正確嗎？專業護理師提出呼籲，大家應導正凡事幫他做的「溺愛式照護」觀念，學着「放手」才能讓失能者或長輩有獨立生活的能力，重拾自主性與尊嚴。



82歲林爺爺因跌倒入院，發現脊椎壓迫性骨折，起身需穿着背架，無法久坐或站立，日常活動大多需人協助，由於他回家後只有太太同住，但林奶奶年紀也大了，無法完全照顧爺爺。子女雖擔心爺爺返家後的照護，但又礙於工作無法隨時協助，急得不知該如何是好。

台灣奇美醫院醫療團隊得悉後，在林爺爺住院時召開跨團隊會議，轉介出院準備服務，提供出院後照顧資源諮詢及轉銜長照2.0服務。爺爺出院後7天內，居家服務員就到宅協助洗澡、洗頭、關節活動；物理治療師也指導居家服務員與媳婦學習維持坐姿、下床轉位至輪椅技巧。

2周後，透過居家服務與復能訓練，林爺爺從需要協助翻身、坐起、穿脫背架，已進步到可以自己坐在床邊，轉位到輪椅上，也能自己進食、洗漱，林爺爺對恢復自我照顧能力感到滿意，自信心提升，家屬也能放心返回職場。

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另一位72歲吳婆婆，則因柏金遜症加劇住院2個月，肢體抖動嚴重且無法控制，坐起來需大量協助，身體肌力下降許多。出院時，婆婆需要他人協助才能下床與坐輪椅，不願外出。

出院後，奇美復健部物理治療師利用彈力帶訓練肌肉力量，教導婆婆及家屬在家練習簡易復能活動（坐到床緣、練習坐姿與下軀幹平衡），使用助行器練習坐到站立、移位至輪椅活動。

當吳婆婆可用助行器於床邊站立時，心情開朗許多，願意推輪椅外出散步，開始期待着外出作美髮、逛街和吃美食。

照顧失能者也要着重訓練，別只「幫他做」

奇美醫療財團法人奇美醫院出院準備專任護理師鍾家媛指出，「生病的人需要他人照顧」是很多人根深蒂固的觀念，對於照顧年長者仍以「幫他做」的照顧觀念為主，長期下來失能者缺乏練習與活動的機會，失能與被照顧的需求反而更多，也同時忽略了年長者的自主性與尊嚴。反觀，林爺爺與吳婆婆，在長照居家復能服務的協助下，逐漸恢復自我照顧能力與活動功能。

鍾家媛說，復能服務是以個案自己看重的活動項目為目標，如此才能激發他接受的訓練動機。舉例來說，如果目標是能去上廁所，治療師的計劃就是指導照顧者在個案有如廁需求時，依其能力協助他練習坐起、使用助行器站起，再從使用便盆椅，逐漸到使用助行器走到廁所。因為每天上廁所很多次，都是練習的機會，他的動作、平衡與行走能力將逐漸進步。

換句話說，復能訓練的目標是協助個案在盡可能減少照顧者的協助下，發揮最大的潛能來執行活動，如盥洗、更衣、上廁所、進食、外出…等日常活動。服務主要對象則以近期功能退化、有潛能可以進步者為主，他必須有學習能力，能聽得懂並遵從指令。

另外，個案與照顧者的復能訓練意願也很重要，動機越高，訓練成功的機會也越高。

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學著「放手」，長輩獨立生活才能建立自信

鍾家媛說，奇美醫院早在1995年就開始提供出院準備服務，2018年配合衛福部推動出院準備銜接長照2.0，轉銜長照服務的個案量從2019年的605位提升到2022年892位，出院後7天內服務到位的比率更從2019年39.6%提升至2022年71.8%，是台南市醫學中心之最。

只不過，長照服務仍以喘息服務與照顧服務為主，僅有1成的個案接受復能服務，顯示民眾接受復能服務的意願仍偏低。

她坦言，建立「放手」，讓失能者或長輩獨立的觀念仍有待推廣，但希望藉由居家復能服務介入，讓個案早日重新融入日常生活，提升功能性活動能力，降低對照顧者的需求和依賴，也能減輕家屬壓力，並節省後續照顧以及社會醫療成本。更重要的是，提升個案的自信心、尊嚴與生活品質。

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