骨質疏鬆會遺傳？骨密度流失後難增加　7類高危人士要留意3大指標

蔣太太的媽媽原本身體康健，卻在一次跌倒後，髖部骨折從此臥床不起，經醫生診斷為骨質疏鬆。60歲的蔣太太深怕自己步上母親後塵「一跌不起」，特別到家醫科做骨鬆諮詢與檢查，檢查結果顯示她有骨質疏鬆。經醫生評估後，她每半年施打一次骨鬆藥物，並額外補充鈣質與維他命D，再配合運動，經過一段時間再次檢查，她的骨密度數據未再持續下降，成功守住骨本，預防老年骨折。



台灣恩主公醫院家醫科醫生周志傑表示，骨鬆完全沒有症狀，許多人是骨折了才發現自己有骨鬆，因此高風險族群更應該定期檢測，避免骨折和後續併發症。

周志傑指出，骨質疏鬆大部分發生在高齡族群，但仍有其他高風險族群需要注意，包括：

．停經後女性

．體重過輕（BMI值<18.5）

．長期使用類固醇

．抽煙

．喝酒

．父母曾有髖部骨折病史

．患有甲狀腺疾病或其他內分泌代謝疾病等



周志傑建議，用以下三種指標自我檢測是否有骨質疏鬆，只要符合其中一種，就建議進一步就醫評估是否有骨質疏鬆：

1. 身高比年輕時矮三厘米

2. 體重過輕（BMI<18.5）

3. 靠牆站立時，頭枕部無法接觸牆面



相關文章：骨質疏鬆｜年長以外 7大原因影響骨骼健康 過輕、少運動也有關

+ 21

骨質疏鬆的治療方式有皮下注射藥物和口服藥物，因每個人骨鬆的程度不同，醫生會根據實際情況決定注射頻率與口服次數。周志傑強調，骨密度只要流失了，要再增加就相當困難，治療骨質疏鬆是為了預防骨折及後續的併發症，就像打預防針一樣，因此只要骨密度數據持平且沒有發生新的骨折，就算是治療成功。

除了藥物治療外，飲食和運動也是預防骨鬆的重要管道，他提醒，飲食可盡量挑選富含鈣質的食物，像是奶類、小魚乾、豆腐、深綠色蔬菜、芝麻、海帶等，也可以額外補充含有鈣質與維他命D的營養品。

而適量曬太陽可以讓身體自行生成維他命D，幫助鈣質吸收；運動方面則可以重訓、打太極拳、登階、跳舞，若以上強度太高，可從步行和慢跑開始嘗試。他呼籲，骨鬆是完全沒有症狀的無聲殺手，大家應及早開始「存骨本」，預防骨鬆、降低骨折的發生率。

【延伸閱讀，更多銀髮保健養生建議】

骨質疏鬆｜補鈣外更要補腎 多吃五穀、豆類外 中醫建議多做一事

+ 13

膝痛｜年紀越大關節越不聽話？參考網民減重、食薑黃10大保養方式

+ 10

延伸閱讀：

突然「忘了」，可能只是心不在焉，不是失智！50歲以後去旅遊，一定要注意2件事

長壽未必活得好，國人「不健康餘命」達8年！醫揭高齡社會更要健康老：顧好「三筋」優雅老去

【本文獲「今周刊」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」