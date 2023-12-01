胰臟癌｜難察覺但仍有徵兆！留意3大徵狀　40歲後患糖尿病別輕忽

台灣衛生福利部近期公佈2021年癌症登記報告，癌症發生率胰臟癌前進2個名次，首度擠進前10名，對此，有醫生就表示，身體出現「3症狀」要小心是胰臟癌前兆。



台灣禾馨民權健康管理診所院長林相宏在Facebook發文表示，「胰臟癌絕對在上升而且年輕化中！」他表示，而且是全世界都在上升且年輕化趨勢，研究發現小於55歲的年輕胰臟癌患者上升的趨勢比年老的還要快，年輕胰臟癌患者已經佔了約10~15%，在美國胰臟癌已經是死亡率第3名，而在台灣目前死亡率排名第7，且美國預計2030年會上升到第2名。

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根據台灣國健署資料顯示，40歲以上沒有糖尿病家族史，惟近期有糖尿病、上腹痛或背痛，疑似來自後腹腔，且上腸胃檢查卻無特殊發現、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞、不明原因性胰臟炎、脂肪便者都有可能是患有胰臟癌。

對此，林相宏指出，若發現自己出現「糖尿病」、「腹脹」、「體重減輕」3大症狀時，就很有可能是胰臟癌前兆，另外，糖尿病有1%的機率為胰臟癌引起，此數值是正常人的8倍，若本身已是糖尿病患者，且發現還伴隨上腹痛、背痛等症狀時，應儘速就醫檢查。

另外，林相宏提醒，若是具有胰臟癌家族史、抽煙、喝酒、糖尿病、肥胖者等高風險族群，更應該定期接受篩檢。

最後，林相宏表示，若以看診經驗來說，胰臟癌早期的症狀非常不明顯，導致在出現相關症狀的時候，多半都已經進入中晚期，因此，若發現自己的血糖開始異常上升時，就務必多加留意自身健康狀況，避免病情惡化。

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