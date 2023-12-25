養和話你知｜痛症困擾影響生活？疼痛醫學專科解構痛症如何治療

都市人普遍工作時間長，運動量亦不足，久而久之便容易形成各種痛症。大部份人都以為痛症會隨時間慢慢消退而不特別處理，但其實痛症跟其他疾病一樣，都需要治理的。持續受痛症困擾不單有礙身體的活動能力，更會影響到工作、睡眠及情緒等。有見及此，本文就請來養和醫院疼痛醫學專科醫生唐家輝醫生，為大家講解痛症的影響及治療方法。



痛症可以如何分類？

據研究顯示，香港約有百分之十至二十的人患有慢性痛症，當中更有多達一半的長者有長期痛症及多個部位出現痛症。唐醫生表示，痛症一般可分為急性和慢性，急性可以是由於受傷、急性發炎或缺血所致；慢性痛症則一般持續超過三個月，而痛症可細分為以下三類：

感覺接受性疼痛（nociceptive pain）——因身體（somatic）或內臟（visceral）組織週邊神經的感覺接受器（receptor）受到傷害性的刺激而引起



神經變性疼痛（neuropathic pain）——因週邊（peripheral）或中樞（central）軀體感覺系統（somatosensory system）神經系統的疾病或病理變化而引起



周邊神經疼痛（nociplastic pain）——因腦部的感覺神經通路出現改變和失調而引起



哪些人較易出現痛症問題？

唐醫生指，視乎不同種類的痛症，但普遍長者和女性都會較容易患上慢性痛症。另外，患有長期疾病如糖尿病和癌症等，都會增加患上慢性痛症的機會。

很多人都以為痛症是小問題，患者應在什麼時候求診？

唐醫生表示，不論是急性或慢性痛症，其背後都可能是由於一些嚴重的疾病所引致。若痛楚在休息後沒有減退，或者於晚間休息時反而加劇，又或於早上起來時關節僵硬超過一個小時，這些都是嚴重疾病的警號。

他又提醒，如患者本身有癌症病歷、長期服用類固醇、體重突然無故下降或有發燒徵狀，都應多加留意及盡早諮詢醫生的意見，以免問題惡化。

即使痛症不是由於嚴重疾病所引致，若不盡早將之處理，痛症甚至會影響中央神經系統某些部位而導致萎縮，或神經線發炎，屆時要徹底根治就會變得更加困難。

新型療法治療慢性痛症

唐醫生指，除了藥物、物理治療和手術外，還可應用不同的注射或射頻方法處理慢性痛症。目前已有更有效、更安全，以及舒適度更高的注射方法可供病人選擇，例如透過超聲波或超聲波配合X光，讓醫生能從影像中清晰看到患者的痛症根源。藥物注射方面，也可選擇非類固醇類型，如血小板治療（Platelet-Rich Plasma，PRP），把含有修復因子的血小板注射到患處，從而刺激軟組織的修復。

唐醫生分享了一個患有生蛇後遺神經痛的個案，患者的痛楚程度嚴重至影響其手部，令他不能如常工作，其痛楚在晚間最為劇烈，嚴重影響他的睡眠質素。經初步診斷後，便為他處方針對神經痛的口服特效藥，患者服用後痛楚已有改善，對生活的影響亦相對減少，但只能減輕一半的痛楚。經詳細分析利弊後，病人及後接受超聲波神經釋放法，經兩次注射藥物後，痛楚已可完全消除。

慢性痛症可以根治嗎?

唐醫生強調，隨著醫學不斷發展，現時已有更佳的方法去治療以往難以醫治的痛症。縱然痛症未必能夠完全斷尾，但至少能大大減低痛楚程度，令患者可重拾正常生活。部份受痛症或癌痛困擾的患者在接受適當治療後能完全擺脫痛楚。不論是患上哪一種痛症，都應及早求診，找出痛楚根源，對症下藥，針對痛楚源頭進行治療。