冬天保暖｜天氣轉冷易誘發心血管疾病！注意5保健要訣3護心時機

近日氣溫變化大，可能會增加心血管風險，因此台灣國健署提供保暖護心小貼士，呼籲民眾注意起床、出門、進門3大關鍵時機。



天氣濕冷「這些」心血管高風險群 謹記5保健要訣

台灣國健署表示，氣溫驟降、濕冷，會使血管內的平滑肌收縮，容易導致血壓升高，可能會增加心臟病、急性中風等疾病發作的機會，尤其三高患者、心血管疾病患者、高齡長者等族群。

3護心關鍵時機（按圖👇👇👇）

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應謹記低溫保健要訣：

- 規律運動

- 均衡飲食

- 定期量測血壓

- 定期回診，做好三高的管理與控制

- 避免使用煙酒的習慣



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注意3護心關鍵時機 台灣國健署授對抗溫差小貼士

此外，護心保暖有3大關鍵時機要特別注意，分別是起床時、出門時、進門時，身體最有可能會在這3個時間點受到溫差影響。台灣國健署針對這3個時機點提供以下護心保暖小貼士：

起床時：

晚上睡覺前應先備妥保暖衣物，並放在隨手可拿到的地方。半夜醒來上廁所、早上起床時，都要記得先活動一下四肢、身體，待身體暖和後再緩慢坐起、坐穩，添加衣物保暖後手扶床邊、腳步踩穩地板再行走，謹記「慢、熱、起、穿、行」口訣，切勿過於急促。

出門時：

應適時添加衣物，注意頭頸部、四肢末端的保暖，可戴上帽子、口罩、圍巾、手套等保暖衣物，最外層則可選擇具有防水、防風功能的外套，且易於穿脫、合適肢體活動的衣物，避免穿著過於笨重或厚實，以維持恆定的體溫。

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進門時：

從寒冷的戶外走進溫暖的室內時，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡，避免溫差過大導致血管擴張，尤其血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，很可能會引起低血壓。

洗完澡後，也要注意保暖，不可馬上進入環境較低溫的空間，以免造成血管急速收縮，容易促發心血管疾病急性發作，並建議維持室內空氣的流通，避免緊閉門窗。

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台灣國健署署長吳昭軍也提醒，民眾應注意頭頸、四肢的保暖，並留意家中長輩有無穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，早出晚歸的民眾則可以多層次（洋蔥式）穿著，隨著溫度變化穿脫衣物，避免溫差造成心血管健康問題。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】