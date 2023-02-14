失眠｜自律神經失調易致情緒不穩 按摩4穴位助養心安神撫平情緒
撰文：Heho健康
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自律神經分布在脊椎兩旁，分為交感及副交感神經。交感神經主亢奮、提高專注力；副交感則負責抑制、讓人放鬆。當兩者失去平衡，就會導致自律神經失調。常見症狀包括失眠、心悸、姿態性低血壓、腸胃功能不佳等，夜深人靜時最明顯。
現代人壓力大自律神經失調的患者愈來愈多，而且女性較男性多，從中醫觀點來看，自律神經失調多半為「虛證」，主要關鍵在「心」，心主神明，心氣不足便會情緒不穩。
4穴位養心安神平衡身心靈（按圖👇👇👇）
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自律神經失調多半為「虛證」，主要關鍵在「心」，心主神明，心氣不足便會情緒不穩；此外，陰虛也與肝腎不足、肝鬱氣滯化火有關，其實都是環環相扣的。體內某些東西弱了，想要拉起來，其他部分得變強，人就處在不平衡狀態，產生種種不適。想要改善可以按摩以下穴位有助養心安神，讓情緒冷靜。
1. 內關穴：手腕橫紋中點，往上3橫指寬。
- 方法：用大拇指垂直往下按壓，按摩3~5分鐘，直到局部有酸脹感
2. 神門穴：手掌與手腕交界處橫紋，靠小指那側的凹陷處。
- 方法：用大拇指指腹按壓，力度適中，按摩3~5分鐘。
3. 三陰交穴：腳內側，腳踝骨最高點，往上約4橫指寬。
- 方法：用大拇指指腹按壓，力度適中。按摩3~5分鐘。
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4. 百會穴：兩耳耳尖往上至頭部正中線交會處，也就是頭頂正中。
- 方法：用拇指或食指指腹，力度由輕到重，以局部出現酸、麻、脹、痛和（或）發熱為準，按摩5分鐘。
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