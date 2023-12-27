減肥｜兒童時期肥不是肥胖？研究揭50%機率長大還是胖

「小時候胖，不是胖？」過去長輩口中常說的俗語，今已需要被修正，醫師提醒，兒童過胖影響身心發展。



兒童時期肥胖 研究：兩個就有一個，長大繼續胖！

隨飲食逐漸西化與精緻化，兒少肥胖比例漸增，根據台灣教育部統計處去年（2022年）資料顯示，初中生的肥胖率佔全體17.8％，其中男生肥胖率甚至高達21.9％，即每5位初中男生就有1人肥胖。

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更有研究指出，肥胖兒童有1/2的機率變成肥胖成人，肥胖青少年變成肥胖成年人的機率更達2/3，未來都是心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的潛在病患，顯見兒童肥胖成為不可忽視的社會問題。

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兒童肥胖議題廣泛 各院聯合分享討論治療經驗

為進一步與台灣兒科醫療接軌，台灣羅東博愛醫院於12月9日與台灣台大兒童醫院共同舉辦青少年及兒童肥胖研討會，邀請台灣宜蘭縣衛生局、教育處、醫師公會與基層院所醫療相關人員、各級學校校護共同參與，增強對青少年及兒童肥胖問題的關注和照護能力，同時促進縣內各醫療院所、各級學校校護之間的相互交流和合作。

研討會上，各方針對兒童肥胖議題廣泛探討，包括治療經驗、運動飲食、兒童身心狀況、第二型糖尿病等，台灣台大兒童醫院陳慧玲教授與台大兒醫團隊物理治療師、營養師、臨床心理師也現身分享多年來兒童肥胖照護與治療經驗。

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協助肥胖兒童須了解成因 應就醫共擬應對策略

台灣羅東博愛醫院兒科主任級醫師簡仁宗表示，台灣「國民營養健康狀況變遷調查」發現，18歲以下的兒童及青少年肥胖的原因，多為家族遺傳、生活環境和飲食習慣不良使然。多數的家長都輕忽了兒童小時候的胖，認為現階段是成長期，過胖沒關係，台灣羅東博愛醫院小兒科團隊結合多科成立減重整合門診，讓家長面對肥胖子女時，多一個面向思考解決問題的管道，盼藉由醫療專業，來引導家長陪伴孩童主動自我認知，以養成良好的飲食和運動的習慣。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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