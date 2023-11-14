減肥｜肥胖是眾多疾病致病因子？調整飲食補充一營養助身體抗氧化

現代人飲食趨於精緻化，台灣的肥胖盛行率更是逐年遞增，根據台灣醫學會調查，台灣小學學童平均每4位就有1位過重或肥胖，成人族群則半數的人有過重和肥胖隱憂，肥胖所影響的不僅是身體外表，對於健康也會帶來嚴重的風險，引發許多慢性病及心血管疾病



然而，錯誤的減肥觀念，不僅容易復胖，還可能因營養不均對身體健康造成傷害。

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肥胖是許多疾病的致病因子 錯誤減重恐為身體帶來更多不適

台灣存奕美學診所院長周建存指出，肥胖對人體健康造成嚴重影響，與多種疾病直接相關，包括第二型糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、非酒精性脂肪肝、惡性腫瘤等，都與肥胖有密切關聯。此外，肥胖還可能引起其他問題，如不孕症，或是因體重過重對膝蓋和踝關節負擔增加而引發關節炎，以及對腦細胞造成損害，增加失智風險。肥胖造成上述疾病的原因是由於過多的脂肪細胞會釋放發炎物質，導致身體長期處於發炎狀態，進一步增加罹患疾病的風險，這些發炎物質也會促使細胞老化，影響器官功能。

既然肥胖是許多疾病的致病因子，就必須有效減重，然而，為了達到減重目的，許多人會採取極端的方法，像是節食、只吃水果減肥、斷食等，雖短期內能快速減重，但卻容易帶來不良效應，因為身體無法得到足夠的營養，減去的只是身體的水分和肌肉流失，反而會降低基礎代謝率，造成營養不均衡、氣色差、掉髮和快速復胖等負面影響。

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透過調整飲食與運動達健康減重 補充活性硒營養更助身體抗氧化

台灣周建存醫師建議，肥胖問題需要科學方法解決，要減下1公斤的體重，需要燃燒7700大卡的熱量，相當於在攝取至基礎代謝率的前提下，每天至少要減少500大卡的熱量攝取，同時增加運動消耗500大卡的熱量，透過調整飲食和運動，才能讓體重在1周左右的時間減輕1公斤。除了控制熱量之外，科學減重的方法是保持均衡營養，不要挨餓，飲食應包括適量的蛋白質、蔬菜和全穀物，此外，補充硒元素等微量元素也有助於健康的減重。

由於肥胖使得發炎物質增加，台灣周建存醫師認為適時補充適量抗氧化物質，能有所改善。像是人體必需的微量元素「硒」不只具有抗氧化的特性，同時也是抗氧化酵素「穀胱甘肽過氧化物酶」的必要成分，能幫助人體清除有害自由基，免受過氧化物的負面傷害。同時保護人體細胞，硒能增強巨噬細胞的功能，幫助維持免疫系統的運作，因此對於預防心血管疾病、慢性病、癌症、甲狀腺素分泌的調節，或是傷口癒合方面都有幫助。

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這些族群需要攝取更多活性硒元素 經評估可透過營養點滴快速補充

根據台灣衛生福利部國人膳食營養攝取表建議，成人每日的硒元素建議攝取量是55微克，上限不超過400微克，通常可以透過動物內臟、蝦、蠔、雞蛋、南瓜、番茄、木耳、大蒜等食物中攝取到硒營養元素，不過過量攝取高膽固醇、高脂肪的動物內臟和海鮮並不利於身體健康，想要從植物中攝取足夠的硒元素且能被身體所吸收，轉化為活性硒蛋白來利用也不容易。

特別是對於有慢性疾病、甲狀腺功能低下或代謝偏低的人來說，又需要較多的活性硒營養素來幫助身體抗氧化。活性硒蛋白能調節甲狀腺素活性，透過硒蛋白DIO酵素（Deiodinases脫碘酶）協助T4轉化成活化型態的T3，增加身體基礎代謝率。另外還能預防及改善甲狀腺及免疫相關疾病，使甲狀腺機能維持在最佳狀態，對於減重也有助益。民眾可根據專業醫師的評估，透過營養點滴適當快速補充硒與其他身體所需的營養素。

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台灣周建存醫師提醒，維護健康同時達到減重效果，關鍵在於建立良好的生活習慣、均衡飲食、充足睡眠和適度運動，而活性硒元素對於健康減重和預防醫學有著重要的幫助，所以硒營養元素的補充建議作為綜合減重計畫的一部分。而在補充硒元素或進行減重過程中，應諮詢專業醫師的建議，若懷孕哺乳期、凝血功能異常、特殊疾病以及有在服用其他藥物的人，在補充硒元素之前需經由醫師評估，以確保選擇符合個人身體狀況，達到健康減重與預防疾病的作用。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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