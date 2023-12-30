失智症｜獨居更易患認知障礙？原來養寵物都有助長者維持認知能力

獨居是患上認知障礙的高風險因素，比起缺乏身體活動、高血壓、糖尿病及肥胖，缺乏社交活動的風險更大，但有研究指出，原來養寵物亦有助減緩獨居老年人的認知能力下降。



研究表明，獨居與老年人認知能力下降的風險增加之間存在令人擔憂的關聯。根據最近的一項統合分析，獨居老年人罹患失智症的風險很高，獨居人口患上認知障礙症的比例為 8.9%，由於出生率低下、人口老化等原因，香港年年邁向高齡化社會，據2021年的人口普查數據，本港獨居長者佔整體有長者的家庭住戶比例為18.5%，即約有18.8萬戶，而且數目還隨時間不斷增加。

由於現時還未研發出能有效治療認知障礙的藥物，因此有關於認知障礙的研究重點往往是了解生活方式對致病因素的影響。在一份研究中，研究人員對 7,945 名 50 歲及以上的參與者進行了比較，比較了飼主與非飼主在 9 年來認知能力下降的速度。結果竟發現，養寵物與獨居者語言記憶力和語言流暢度下降速度較慢有關。

在研究過程中，參與者進行了多項測試，旨在測量他們的言語記憶、言語流暢度和執行日常任務的技能。他們被要求在聽到後立即回憶起 10 個不相關的單詞，然後在一段時間後重複這些單字；另一項任務是在一分鐘內講出盡可能多的動物。

研究人員在《美國醫學會雜誌》（The Journal of the American Medical Association）發表的研究指出，「在這項研究中，養寵物與獨居老年人的言語記憶和言語流暢性下降速度放緩有關，養寵物抵消了獨居與語言記憶和語言流暢度下降之間的聯繫。」

該研究的合著者、中國廣州中山大學的陸慈勇說表示，「養寵物可能會完全抵消獨居對認知能力下降的影響」，研究人員認為，獨居者應該考慮在生活中養寵物，以應對孤獨、社交孤立和相關的認知能力下降。

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每十名70歲長者有一名認知障礙症患者

認知障礙症在現今亦愈來愈普遍。據世界衞生組織數據顯示，全球約有5,000萬個認知障礙症患者，且每年增長1,000萬宗新症，而阿茲海默症為當中最常見的認知障礙症，約佔六至七成。

在香港方面，目前本港每十名70歲或以上的長者便有一名患有認知障礙症；85歲以上的長者患病比例更增至每三名便有一名患者。當人口老化持續，預料患者人數在2039年將上升至約30萬名。

現時醫學界認為出現認知障礙症的成因大多是腦細胞死亡、腦細胞無法正常運作、腦細胞之間失去連結而出現認知功能障礙。除了年紀漸長會令細胞死亡，只要腦部有受傷、疾病，都可導致認知障礙症。

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認知障礙症狀與自然老化的不同

症狀一：無法記住聽過看過的事物



認知障礙症最明顯的的症狀是記憶力下降。不過記憶力下降與健忘應該如何分辨？美國認知障礙症協會指出，符合以下幾種情況才稱為是記憶力下降。

1.無法記住聽過和看過的東西

2.忘記重要的日子或事情

3.重複詢問同一個問題

4.依序輔助工具來幫助記憶，例如便條紙、電子日程表，或需要家人不斷提醒。

自然老化：間中會忘記重要的事情，但不需他人提醒也可回想起具體內容。

症狀二：難以規劃及解決難題規劃事情時，比以往用上更多時間



1.無法規劃一件事情，例如規劃一日的行程。

2.無法依照計劃行事，例如跟影片做健身操。

3.難以集中精力做事。

4. 同一件事，比以前需要花多2倍或以上時間進行。

自然老化：只要別人稍為提醒，就能記起怎樣前往某個地方。

症狀三：難以處理日常瑣事



原本擅長處理的日常瑣事，也開始難以獨自處理。例如忘記了怎樣前往經常光顧的街市、無法列出每日待辦事項、出門去圖書館，總是會忘記攜帶圖書證、玩遊戲時，忘記了遊戲規則，例如忘記了打麻雀的規則。

自然老化：即使忘記了如果前往某個地方，只要他人稍微提醒就能回想起來。

症狀四：搞不清時間和空間



分不清自己身處的空間，例如常常分不清夢境與現實、無法準確描述所在的地方、不清楚自己身在何處。

另外，更會分不清時間，常見的情況有不清楚現在是幾月幾日和星期幾、更因混淆了時間，而不清楚有沒有做過一些事情。

自然老化：即使忘記了現在的日期，但很快就能回想起來。

症狀五：臉盲、色盲、難以平衡



認知障礙症的先兆是經常忘記別人的樣子、開始看不清楚顏色，甚至經常因為看不清楚而跌倒，閱讀時變得很吃力。

自然老化：更接近白內障的症狀，近視、刺眼，晚上視力更差。

症狀六：經常用錯詞語、說錯話



大腦難以處理複雜資訊，所以一閱讀就想睡覺。而且，減少詞彙量，所以說話時常常把一件物件講成另一件物件，像是「番薯」講成「番茄」等，而且不知道自己用錯詞語。

自然老化：有時想不起一些詞彙，但很快就能回想起來。

症狀七：經常把物品放錯位置



經常把物品放錯位置，像把拖鞋放進書櫃、水果放到垃圾桶等，過後更想不起自己把這些物品放到哪裡。另外，更可能因為找不到物件而懷疑家人、外傭偷竊。

自然老化：即使把物件放錯位置，但過後仍能回想起物件放在哪裡。

症狀八：判斷力及處理數字能力下降



原本擅於理財的人士，突然難以處理數字。同樣地，原本姿整、愛乾淨的人，變得不修邊幅、髒亂，或者不再堅持自己很重視的原則。

自然老化：間中出錯，例如忘記買某種食材。

症狀九：斷絕社交、不再工作



大腦已無法處理複雜的資訊，所以患認知障礙症的人可能難以維持長時間的對話。結果，他們可能斷絕社交，放棄團體活動和辭去工作，以避免尷尬。

自然老化：有時會減少社交，但過一陣子就可能重拾對社交的興趣，不斷循環。

症狀十：性格、情緒大變



性格變得多疑、困惑、沮喪、恐懼、焦慮、暴躁。

自然老化：容易固執，但情緒起伏不大。

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飲茶都可以預防腦退化？

據刊登在《Aging》期刊的研究發現，飲茶能有效預防、減緩，甚至改善認知能力下降。研究由新加坡國立大學、英國劍橋大學及艾塞克斯大學共同合作，找了36名年齡60歲或以上人士參加，並收集他們的健康、生活和心理健康資訊，為他們進行神經心理測驗及磁力共振成像（MRI）檢查，由2015至2018年進行研究。

分析結果後，研究人員發現，每星期飲用不論綠茶、烏龍茶或紅茶（black tea）至少4次，並維持約25年飲茶習慣的參加者，大腦連結能力效率更高。研究人員指，此結果證明，飲茶有助減低大腦區域連結能力被打亂，能更有效處理接收的資訊。

研究團隊補充，其實之前已有研究證明，飲茶的人相比沒有飲茶習慣的人，有較好的認知功能。研究找了957名55歲或以上的中國人參加，發現規律飲茶，可減低認知能力下降風險50%。這項研究同樣發現，不論你飲紅茶、綠茶還是烏龍茶，只要是茶葉沖泡的茶，每日飲最少200毫升，可有助減低認知受損，或患腦退化的風險。

飲茶對人體有益，主要因為茶葉含有生物活性化合物，包括兒茶素（Catechin）、茶胺酸（L-Theanine）、茶黃素（Theaflavin）和茶紅素（Thearubigins）。這些化合物具有抗發炎和抗氧化的作用，或能有助預防腦部出現血管損傷，及神經退化（neurodegeneration）。

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