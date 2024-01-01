骨折｜壓迫性骨折能運動嗎？3食物加速康復4大休養原則助骨骼復原

跌倒、撞傷都有可能會造成骨折，而壓迫性骨折在台灣算是相當常見的病症，壓迫性骨折要如何治療？壓迫性骨折能運動嗎？壓迫性骨折可以運動嗎？壓迫性骨折要休養多久？醫師說明4大休養原則，能夠幫助骨骼的復原。



壓迫性骨折的成因

台灣亞東醫院骨科醫師陳鈺泓表示，骨質疏鬆容易引發壓迫性骨折，車禍、高處跌落或撞傷也都可能造成壓迫性骨折。目前治療壓迫性骨折會依據病患受傷狀況，採取保守治療或是積極的手術治療。

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壓迫性骨折休養做到位，有助恢復行動健康

陳鈺泓說明，除了治療之外，在骨骼修復的過程中，若是能配合一些完善的照護與休養方法，更能幫助骨骼的復原，以下詳細說明4個壓迫性骨折後的休養原則：

要穿背架

背架的功用主要是提供脊椎的支撐並限制活動、減少骨頭承受的壓力，同時有助於骨折修復及減緩疼痛。通常在受傷及手術過後，會依醫師建議配戴約3～6個月。而在選擇上，由於會需要長時間的配戴，因此建議可以挑選自己使用起來舒適性較佳的背架。

補充營養

在骨骼癒合修復的期間，攝取充足的營養有助於加速傷口的復原，並為加強新骨骼生長的強健度。建議可以適量攝取鈣質、維他命D、蛋白質，像是牛奶、蛋豆魚肉類、深綠色蔬果，都有助於維持骨骼健康。

維持好骨本靠5件事（按圖看清👇👇👇）

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避免彎腰、提重物

當骨折復原期間，骨骼處於較脆弱的狀態，建議減少彎腰及提重物的行為，造成腰部及脊椎過多的負擔。若是真的有彎腰或提重物的需求，也建議先蹲下、腰部挺直，並將物品靠近身體，以臀腿的力量將物品抬起，以減低患部再次受傷的機會。

漸進式活動

很多人會好奇壓迫性骨折後可不可以運動呢？其實是可以的！適度的運動可以加強肌肉力量及預防骨質疏鬆，但建議避免較激烈、需彎腰或旋轉的運動，如球類、瑜伽、騎腳踏車等，同時注意不要跌倒，並以循序漸進的方式慢慢活動，以免過度負擔。

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