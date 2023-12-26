高血壓｜年紀大血壓高無所謂？醫生傳授6大生活習慣貼士控制血壓

台灣有將近一半的老年人口患有高血壓，但有傳聞提到，隨著年齡增加，長輩的血壓標準也可以一併放寬。這讓許多人誤會，「年紀較大，便可以放任血壓升高沒關係？」事實上老人血壓控制應該更嚴格，務必謹遵醫囑服藥！而針對有些不愛吃藥的長輩，則可嘗試養成6大健康生活習慣來控制血壓。



冬天普遍低溫，容易好發心血管疾病，今年雖然是暖冬，白天氣溫較高，但日夜溫差大，仍得小心相關風險。若想避免腦中風、心肌梗塞等狀況，日常控制好血壓是相當重要的事情。然而台灣每4個成人，就有1人有高血壓，而長輩罹病的風險更是接近半數。

調整6大生活習慣控制血壓

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什麼是高血壓？正常血壓的範圍是多少？

恐怖的是，高血壓被稱作「隱形的殺手」，病人往往暴露在風險當中而不自知，因此正確認識健康的血壓範圍非常重要！台灣國泰綜合醫院心臟內科主治醫師陳玠宇指出，正常人血壓收縮壓應小於120毫米汞柱，且舒張壓應小於80毫米汞柱（兩者皆須達標）。

陳玠宇補充，若民眾在診間量測收縮壓超過140毫米汞柱，或舒張壓超過90毫米汞柱，只要有其中一項數值超過，即為高血壓；介於中間者則稱作血壓偏高或高血壓前期。

不靠食藥都可以降血壓的15個方法（按圖 👇👇👇）：

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破解謠言！年紀愈大，更不能放寬血壓標準

另外，坊間也有一個說法，造成許多長輩誤解，以為年紀愈大，血壓控制就可以愈寬鬆沒關係。陳玠宇回答，年紀較大的老人家，更應該嚴格地進行血壓控制。近期針對60-80歲華裔族群有許多跨國研究，證實血壓控制在110-130毫米汞柱對比130-150毫米汞柱，前者可減少近3成的心血管事件風險。更仔細地說，死亡風險將減少2成、腦中風減少4成，心臟衰竭減少5成。

對於高血壓的迷思與誤解，往往帶來嚴重影響。陳玠宇分享，過去曾收治一位台灣高齡82歲的奶奶，平常有三高問題，雖然在診所有拿慢性三高的藥物，但時常有漏吃或忘記吃的問題，因此平常血壓往往飆破160毫米汞柱。但她曾在社群媒體上看見年紀愈大血壓可以容忍愈高的訊息，年齡加上自己已經年過80，便以為這是可容忍的血壓範圍而不以為意。

直到某次半夜起床上廁所時忽然胸痛、冒冷汗幾近暈厥，被家人緊急送醫治療，檢查發現竟是急性心肌梗塞發作，經緊急心導管支架手術處理及嚴格控制血壓、血脂及血糖，終於恢復穩定的生活。經過這次事件，奶奶才再也不敢聽信網路謠言，從此遵從醫囑乖乖吃藥。

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注意居家量血壓的數值，在家超標就危險

因此，控制好血壓成為當今刻不容緩的議題。陳玠宇提醒，民眾平時應將血壓控制在130/80毫米汞柱以下。某些高風險族群甚至必須更嚴格控制收縮壓在120毫米汞柱以下，近期發生中風病患者則可控制在140/90毫米汞柱以下，但若有在服用抗凝血劑的病患，則建議維持控制在130/80毫米汞柱以下。

另外，陳玠宇指出，病患也應養成居家量血壓的習慣，台灣高血壓學會及心臟醫學會皆建議，量測血壓應把握基本「722 原則」，也就是1週量7天，每天量早晚2回，每回量2次（每次間隔1分鐘），若有心律不整則需每回量3次。

陳玠宇指出，要特別注意的是，民眾可能有時在醫院血壓為正常標準值，但在家偶爾有超標的情形，這樣的狀況被稱為隱匿性高血壓，合併心血管疾病的機率會比在醫院量測超標者更高，增加約2倍。因此務必記得，平日在家有量血壓習慣很好，但若居家平均血壓超過135/85毫米汞柱（歐洲）或130/80毫米汞柱（美國）也是高血壓，並非只有在醫院有異常才算。

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養成6大生活習慣，血壓藥不見得要吃一輩子

陳玠宇發現，有些長輩忽略的控制血壓這件事，原因可能與不愛服藥有關，自己也常遇到民眾詢問，血壓藥是否得吃一輩子？答案取決於自身生活習慣及飲食是否能有效調整，只要成功調整6大生活習慣，讓血壓降到合理標準範圍內，便不見得需一輩子服用藥物。做法如下：

1. 每減少1克鈉鹽攝取，平均可減少收縮壓2.5毫米汞柱。

2. 每減重1公斤，可減少收縮壓1毫米汞柱。

3. 多蔬果、少脂肪的飲食方式，可減少收縮壓10至12毫米汞柱。

4. 規律運動可減少收縮壓3至7毫米汞柱。

5. 減少酒精攝取可減少收縮壓2至4毫米汞柱。

6. 戒煙可使血壓維持穩定，減少浮動。



高血壓併發症往往在不知不覺中發生，一旦當嚴重併發症產生時，往往病患已發生心肌梗塞或中風，甚至死亡。平常養成規律量血壓的習慣，一旦發現血壓上升無法在短時間內回復，需適時輔以藥物控制，並調整生活型態及飲食。切勿聽信謠言或以為在醫院正常、居家量測超標沒關係，如此才能避免風險。

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