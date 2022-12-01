骨質疏鬆｜50歲後容易遭遇骨折點應付？日常3招預防骨質疏鬆
撰文：Heho健康
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人體骨骼的骨量大約在20歲至30歲會達到最高峰，之後骨量會逐漸減少，40〜59歲是人一生中骨骼疾病風險升高最快的時期。50歲之後，平均1/3的女性、1/5的男性將遭遇一次骨折，最大風險因子就是骨質疏鬆。
「骨質疏鬆症」沒有明顯症狀，平常不會覺察到它的存在，部分中高齡患者可能只覺得身高變矮、出現駝背的外觀變化，但只要一個輕微跌倒，或是突然遭受過猛外力，就可能骨折。該如何預防骨質疏鬆發生呢？其實並不難，一般人只要每天做到3招，就有機會預防骨質疏鬆的發生。
儲存骨本靠3招（按圖看清👇👇👇）
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1. 曬太陽
適度曬太陽可以增加體內維他命D轉化，是人體90％維他命D的來源，建議至少每周3次，每次15至30分鐘。
2. 運動
透過負重運動增加骨密度，建議多從事健走、慢跑、舞蹈、跳繩、登山、爬樓梯或者舉啞鈴等具有對抗地心引力的負重運動。但是如果有關節疼痛或退化問題的人，建議避免進行爬樓梯或彈跳等方式。
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3. 補鈣
增加鈣質食物攝取，平常飲食中增加鈣質的攝取，例如牛奶、芝士、豆腐、莧菜、黑芝麻等富含鈣質的食物。
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